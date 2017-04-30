THY, Bazı Uçuşlarında Yolculara Laptop Verecek!

Türk Hava Yolları, Amerika ve İngiltere'den gelen yasağa karşı güzel bir çözüm geliştirdi.

Hatırlayacak olursanız 1 ay kadar önce, ilk olarak A.B.D. daha sonrasında ise İngiltere aldığı kararla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'a yakın ülkeden gelecek uçuşlarda cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınması yasaklanmış, bu eşyaların sadece uçak altı kargo bölümünde taşınabileceği belirtilmişti.

Ancak; böylesine saçma bir karar karşısında, sessizce kalarak kararı kabullenmek istemeyen Türk Hava Yolları, son derece akıllıca bir çözüme başvurma kararı aldı. Bu çözüm sayesinde hem yolcular madur olmayacak, hem de alınan kararın dışına çıkılmayacak.

Katıldığı bir programda THY'nin yeni düzenlemeleri, sistemleri ve A.B.D ile İngiltere'den gelen yasak konusu üzerine konuşan, soruları cevaplayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, önümüzdeki haftadan itibaren THY'nin İngiltere ve Amerika seyahatlerinde yolculara laptop dağıtacağını, ayrıca ekonomide uçuş yapan ve laptobunu uçuş öncesi uçak altı kargosuna teslim eden kullanıcılara da ücretsiz Wi-Fi servisi sunulacağını dile getirdi.

Ayrıca söz konusu yasağın kalkmasına yönelik her adımın atıldığını da belirten Avcı, tomografi denilen ve uçağa giren her şeyin tüm detaylarıyla incelenerek olası bir takım patlayıcıları bile tespit edibilecek sistemin de yakından takip edildiğini söyledi ve "Başta Bakanlığımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığı'mız da yakın takip ediyor, biz de takip ediyoruz. Bu tip bir cihazın kullanılmaya başlanılması ile birlikte yasağın bize söylenen yazılı gerekçesi herhalde kalkmış oluyor." ifadelerini kullandı.