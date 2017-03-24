THY'den 'Elektronik Ürün' Yasağına Zekice Karşılık!

Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra İngiltere de kabin içine tablet ve dizüstü bilgisayar getirilmesini, THY'nin de içinde bulunduğu 9 havayoluna yasakladı. THY ise buna karşılık olarak zekice bir karşı taktik geliştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin çoğu Orta Doğu merkezli havayollarına yasak getirmesi, THY'yi de harekete geçirdi. Yasağa göre kabine, cep telefonu dışındaki hiçbir elektronik cihaz sokulamayacak. Gerekçe ise iki ülkenin, dizüstü bilgisayarlara bomba yerleştirilip terörist eylem gerçekleştirileceği yönündeki istihbaratı.

Emirates'den sonra THY de karşı hamlesini yapıyor. Zira havayolu yıllık ABD uçuşlarından 1 milyar dolar seviyesinde ciro yapıyor. Projenin ilk aşaması ekonomi sınıfı da dahil olmak üzere, Amerika uçuşlarında internet kullanımını ücretsiz hale getirmek. Daha önce saatlik Wi-Fi kullanım ücreti 9.99 dolardı. THY'nin Boeing 737 ve Airbus 320 gibi uçaklarında koltuk arkalarına yerleşik eğlence sistemi bulunmuyor. İkinci aşamada THY, bu uçaklara binen müşterilerini memnun etmek için uçuş boyunca kullanabilecekleri iPad sağlayacak.

Yine de söz konusu uygulamayı hayata geçirmek için Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den imza almak şart. Gerekli görüşmelerin gelecek hafta içinde gerçekleşmesi ve iPad projesinin gerçeklikle buluşması bekleniyor.