THY'den LEGO'lu Uçuş Emniyet Videosu

Geçtiğimiz yıllarda Kobe Bryant, Lionel Messi gibi büyük yıldızlarla reklamlar çeken THY, bu kez de LEGO ile anlaşarak muhteşem bir reklama imza attı.

Türk Hava Yolları, son 10 yıldır inanılmaz bir atılım içerisinde. Son olarak 'Batman vs. Superman' filmine sponsor olarak reklamlarına konu eden THY, bu kez de uçuş emniyet videosunda LEGO gibi dev bir markayla çalıştı.

Daha önceki uçuş emniyet videosunda, bu alanda dünyaca tanınan isimlerden biri olan Zach King ile çalışan Türk Havayolları, YouTube kanalı üzerinden yeni reklam filmini de böylece yayınlamış oldu.

Türk Hava Yolları: LEGO Filmi Kahramanları Uçuş Emniyet Videosu

Esprili bir dille ve anlaşılır şekilde sunulan video, oldukça hoş düşünülmüş. Aslında 'ölüm kalım meselesi' diye adlandırabileceğimiz kadar mühim olan uçuş emniyeti, uçağa bindimizde takip dahi edilmeyen, önemsiz bir detay zannediliyor. Günün birinde herkesin işine yarayabilecek bu bilgilerin eğlenceli bir biçimde anlatılması bizce güzel olmuş.