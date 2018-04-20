Türk Hava Yolları, başlattığı kampanya ile yurt dışı ya da İstanbul'u içeren bir uçuş gerçekleştiren yolcularına UBER seyahatini bedava ve de indirimli hale getiriyor.

Dünyanın en önemli havayolu markalarından biri olan Türk Hava Yolları (THY), ‘Ayrıcalıklı uçuş deneyimi, şimdi Uber hediyeli’ başlığı altında yolcularına 70 farklı ülkede faydalanabilecekleri muhteşem bir kampanya düzenliyor. ‘’Yurt dışı ya da İstanbul'u içeren tüm uçuşlarımız, UBER yolculuğunuz için 20 dolara kadar kazandırıyor.’’ diyen THY, kampanyanın yalnızca THY ile gerçekleştirilen uçuşlarda geçerli olduğunun altını çiziyor.

Kampanya dahilinde Türk Hava Yolları ile yurt dışı ya da İstanbul'u içeren bir uçuş gerçekleştiren yolculara bir UBER promosyon kodu hediye edilecek. Bu kod sayesinde THY yolcuları UBER ile gerçekleştirecekleri yolculuklarda Türkiye'de 50 TL, Almanya'da 15 Euro, ABD'de 20 dolar, Birleşik Krallık'ta ise 10 Sterlin’lik indirimden faydalanabilecekler. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların biletlerini çevrimiçi olarak alması gerekiyor.

THY yolcuları, kampanya dahilinde kendilerine hediye edilen UBER promosyon kodunu UBER’in hizmet verdiği tüm bölgelerde kullanabilecekler. Kampanyadan yalnızca biletleme ve seyahat dönemi 20 Haziran 2017- 31 Mayıs 2018 tarihi arasında olan ve bilet alırken THY’nin e-posta kampanya bildirimlerine izin vermiş kullanıcılar faydalanabilecek. Ülkelere göre indirim oranlarına THY’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.