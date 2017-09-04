Türk Hava Yolları, son günlerde sosyal medya üzerinden başlatılan ‘ödül bilet’ temalı sahte mesajlarla ilgili yolcularına önemli bir uyarıda bulundu.

‘Bedava’ verilen şeylere olan yatkınlığımız, bazen başımıza olmadık işlerin açılmasına sebep olabiliyor. Örneğin telefonumuza gelen mesajda, bedava olacağı öne sürülen ürünle ilgili gönderilen linke tıklamak, maalesef birçoğumuzun düştüğü hatalardan bir tanesi. Çünkü bu bağlantının muhtemelen cihazımıza bulaştıracağı zararlılardan haberimiz olmaz. Son günlerde bu furyaya alet olan THY, Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı uyarıda, bedava bilet verileceğinin iddia edildiği mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Üstün, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

"Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz."