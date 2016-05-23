Türk Hava Yolları, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri uçuşlarında dizüstü bilgisayarını teslim eden 'Business Class' yolcularına dizüstü bilgisayar dağıtacağını duyurdu.

Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkede dizüstü bilgisayar ve küçük boyutlardaki diğer tüm teknolojik cihazların kabin içine sokulmasını yasaklamıştı ancak özellikle iş seyahati nedeniyle ABD ya da İngiltere'ye uçan yolcular dizüstü bilgisayarları yanlarında olmadığı için sıkıntı çekebiliyordu.

Bu durum üzerine DELL ile bir iş ortaklığına giden Türk Hava Yolları, ABD ya da İngiltere uçuşlarında dizüstü bilgisayarlarını kapıda teslim eden Business Class yolcularına uçakta kullanabilmeleri için dizüstü bilgisayar temin edeceğini duyurdu. Business Class ile uçan tüm yolcular bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek ancak uçakta kullanabileceği bilgisayarı almak için kendi bilgisayarını kapıda teslim etme durumunda kalacak. Yani anlaşılan dizüstü bilgisayarınızı valizinizde bırakırsanız bu hizmetten yararlanamayacaksınız.

Türk Hava Yolları'nın zaten böyle bir adım atacağı başından beri biliniyordu ancak bu hizmetin hem ekonomi hem de business sınıfındaki yolcular için geçerli olacağı bekleniyordu. THY'nin açıklamasına göre şu an için ekonomi sınıfındaki yolcular bu hizmetten yararlanamayacak. Yine de Türk Hava Yolları, ekonomi sınıfı dışında yolcularına bu konuyla ilgili bazı ek kolaylıklar da sağlıyor.