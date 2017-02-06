Türk Hava Yolları’ndan Morgan Freeman İle Super Bowl Reklamı

Şimdiye kadar birçok ünlü ile reklam çeken Türk Hava Yolları, bu sefer de Morgan Freeman ile bir reklam yayınladı.

Avrupa’nın en iyi, dünyanın da en iyi havayollarından biri olan Türk Hava Yolları, küresel çapta Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ederken şimdiye kadar çektiği reklam filmleri ile de ön plana çıktı.

Bu noktada Lionel Messi, Kobe Bryant, Enrique Iglesias, Norah Jones ve Zach King gibi ünlülerin yanı sıra Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi için hazırladığı reklamlar ile gündeme gelen Türk Hava Yolları, bu sefer de Super Bowl için Morgan Freeman ile bir reklam hazırlamış.

“Eğer siz de bu muhteşem gezegeni daha çok keşfetmek istiyorsanız, size eşlik etmeye hazırız” sloganıyla dikkat çeken reklamda Morgan ustanın muhteşem ses tonu ile hoş bir reklam ortaya çıkartılmış.

Şu anda dünya üzerinde en fazla ülkeye seyahat eden havayolu firması olarak dikkat çeken THY’nin reklam videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. (Türkçe altyazıyı açmayı unutmayın)