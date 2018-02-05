Türk Hava Yolları, dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz ile NFL şampiyonunu belirleyecek Super Bowl 2018 için 'dünyanızı genişletin' mottolu bir video hazırladı.

Türkiye’nin en önemli uluslararası markalarından biri olan Türk Hava Yolları, Birleşik Devletler’in Ulusal Amerikan Futbolu Ligi olan NFL’in şampiyonunu belirleyecek Super Bowl 2018 için profesör doktor Mehmet Öz ile bir reklam filmi hazırladı.

Duyularımızın birer mucize olduğunu belirten Dr. Öz, ardından sırası ile 5 duyu organımızın muhteşem yeteneklerini açıklıyor ve reklam filmini izleyen herkesi, dünyasını genişletmeye ve daha fazlasını keşfetmeye davet ediyor.

Türk Hava Yolları, doktor Mehmet Öz ile ilk kez bir reklam filminde bir araya gelmedi. Daha önce THY’nin İstanbul–New York uçuşuna konuk olan Mehmet Öz, hem reklam hem de farklılık yaratmak açısından Dr. Öz Show’u yerden 10 bin metre yükseklikte sunmuştu.

Türk Hava Yolları’nın profesör doktor Mehmet Öz ile birlikte oluşturduğu ve TBWA\ISTANBUL imzası taşıyan reklam filmini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz. Sizce THY hazırladığı reklam filmi ile insanlara ‘dünyanızı genişletin’ fikrini yeterince iyi anlatabilmiş mi?