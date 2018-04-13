THY, Şimdiye Kadarki En Pahalı Biletini Sattı!

Dünyanın en prestijli hava yolu şirketlerinden birisi olan Türk Hava Yolları, Los Angeles 16-24 nisan arası gidiş dönüş biletlerini yoğun talep nedeniyle 32 bin 200 TL'ye varan fiyatlarla satıyor.

Türk Hava Yolları, Amerika gibi bazı uzun uçuşlarındaki 'Business class' bilet fiyatlarını zaman zaman yoğun talebin de etkisiyle dudak uçuklatıcı fiyatlara çıkarabiliyor. THY'nin bugüne kadar yaptığı sattığı en uçuk uçak bileti fiyatıysa, Güney Kaliforniya'da Pasifik Okyanusu boyunca uzanan ve Melekler Şehri olarak da anılan Los Angeles hattında oldu.

Dolar kurunun da etkisiyle yurt dışı uçuş bileti fiyatları, son zamanlarda giderek artıyor. Dolar ve euro kurunun artmasıyla birlikte seyahat etmeden önce iki kere düşünen vatandaşlar ve bu durumdan ötürü satış yapamayan turizm şirketlerine rağmen, THY biletlerine hala aşırı bir rağbet oluyor.

Talebin de etkisiyle 16 Nisan gidiş ve 24 Nisan dönüş olmak üzre business class sınıfındaki Los Angeles'a seyahat etmenin bedelinin 33 bin 200 bin TL'ye kadar çıkmasıyla THY rekor fiyatlı biletini sattı. Ayrıca THY, ABD seferli uçuşlarında çok sayıda İran vatandaşını da trasit olarak taşıyor.

Sizin bu kadar paranız olsa yalnızca bir uçak biletine bunca parayı birden verir miydiniz? 33 küsur bin liraya bir uçak bileti, sizce normal mi? Lütfen, görüşlerinizi bizimle paylaşın.