THY Uçağı 12 Bin Metrede Yıldırımın İçinden Geçti!

THY'nin Abu Dabi-İstanbul seferini yapan Airbus 330 uçağı 12 bin metre yükseklikte, yıldırımların içerisinden işte böyle geçti.

Abu-Dabi-İstanbul seferini yapan Airbus 330 uçağının 12 bin metrede yıldırımların arasından geçtiği anlar, uçağın pilotu tarafından saniye saniye kaydedildi. Abu-Dabi’den İstanbul’a gelen Airbus 330 tipi uçak 12 bin metre yükseklikteyken fırtınada nadir görülen, Elmo Ateşi adı verilen atmosferdeki elektriklenme olayının içinden geçti.

Heyecan verici o anları kaydeden pilot Emre Çıngar, ilginç görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şiddetli fırtına bulutları olarak bilinen CB bulutları yakalanmak istemeyen pilotlar kötü havadan kaçınma yapıyor. İzleyenleri hayrete düşüren görüntülere tabiri caizse görsel bir şov desek yeridir.

Pilotlar, İran semalarındayken pilotlar yıldırımlara yakalanmamak için oldukça büyük bir çaba sarf ettiler. Fakat THY uçağı, gök gürültülü ve şimşekli havalarda ortaya çıkan "Aziz Elmo Ateşi" adı verilen atmosferik olayın arasından saate 780 kilometrelik bir hızla geçti. Bu esnada uçağın kokpitinden tüm canlılığıyla görülen ışık kümesi, pilotlara görsel bir şov yaşattı.