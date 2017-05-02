THY, Uçaklarda 'Teknolojik Cihaz' Yasağını HAVELSAN İle Çözdü!

THY, HAVELSAN'dan 900 yeni tablet aldı. Uçaklarda müşterilen kullanması için satın alınan tabletlerle birlikte, hem kablosuz hem de kablolu olarak müşterilerin rahat bir yolculuk sürmesi sağlanacak.

Amerika ve İngiltere’nin “kabinde telefon haricinde elektronik cihaz olmayacak” yasağının arasında Türkiye de vardı. Durum böyle olunca kullanıcılar, onlarca saat boyunca can sıkıntısından patlama noktasına geliyorlardı. Firmalar da bu durumu hızlıca çözmek için uğraşıyorlar. Türk Hava Yolları, bu sorunu çözmek için adımlar atmaya başladı. Kısa süre önce ABD ve İngiltere uçuşlarında laptop dağıtmaya başlayan Türk Hava Yolları, HAVELSAN ile anlaştı. Kabin içi eğlence sistemleri ile ilgili yapılan anlaşmada, yaklaşık 900 tablet THY’e teslim edildi.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’ın yaptığı açıklamada, İngiltere ve ABD’nin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu uçak seferlerine koyulan teknoloji yasağını anımsatarak, THY’nın bu yasak dolayısı ile kablosuz ve tablet tabanlı eğlence sistemlerine yöneldiğini belirtti.

Ülkemizin gururlarından birisi olan THY, müşteri memnuniyetine verdiği önemle bilinen bir firma olduğunu bir kez daha kanıtlamış durumda. Bu yüzden, bu tarz adımlar atmasını olağan karşılıyoruz.

Atalay, açıklamalarının devamında HAVELSAN olarak “Ürün satmak yerine konsept satma” peşinde olduklarını belirtti. Kablosuz kabin içi eğlence sistemlerine talebin yüksek olduğunu belirten Atalay, buna rağmen uzun süreli yolculuklarda kullanıcıların daha büyük ekranlara yönelmek istediğini, bu yüzden de kablolu sistemin de uçaklarda yer alacağını belirtti.