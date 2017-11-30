THY Yolcu Uçağı, Wi-Fi Ağı İsmi Yüzünden Acil İniş Yaptı

Nairobi-İstanbul seferini yapan THY’ye ait yolcu uçağı, ‘bomb on board’ isimli Wi-Fi ağının tespit edilmesi sebebiyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Terörün dünya genelinde yarattığı panik havası ve işkillenme, artık bir Wi-Fi ağı ismi sebebiyle bile kendisini göstermesi için yeterli olabiliyor. Benzerlerine daha önce de rastladığımız olayda bu sefer başrolde ülkemizin dünya genelinde isim yapmış şirketlerinden Türk Hava Yolları bulunuyor.

Nairobi-İstanbul seferini yapan THY’ye ait yolcu uçağında ‘bomb on board’ isminde bir Wi-Fi ağının tespit edilmesi, yolcular ve kabin ekibi arasında paniğe sebep oldu. 107 yolcusuyla İstanbul seferini yapmak üzere Nairobi’den havalanan uçak, kalkışından kısa bir süre sonra tespit edilen Wi-Fi ağı ismi nedeniyle kaptan pilotun Hartum Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçmesi sonrası acil iniş yaptı.

Uçağın Hartum Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inmesi sonrası polis ekipleri, uçak güvenlik prosedürünü uyguladıktan sonra yolcuları güvenlik aramasından geçirdiler. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ve uçak, İstanbul seferini tamamlamak üzere Hartum’dan tekrar havalandı.