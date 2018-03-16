Basın mensupları ile bir araya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uber'in vatandaşta karşılığını bulduğunu, taksicilerin kendilerini check etmesi gerektiğini ve vatandaşın Uber'i neden tercih ettiğini iyi analiz etmesi gerektiğini söyledi.

Son günlerde Uber sürücüleri ile İstanbullu taksi şoförleri arasındaki gerilim hızla artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde kurşunlanan Uber aracının ve ölümle tehdit edilen Uber sürücüsünün haberlerini de sizlerle paylaşmıştık. Uber-sarı taksi savaşının durulması gerektiğini düşünen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak konuyla ilgili bir çözüm oluşturmak için bir sektör analizi yaptıklarını belirten Tüfenkci, Uber ile taksicileri aynı masada buluşturacaklarını söyledi. Uber’in vatandaşta bir karşılık bulduğunu, bu nedenle de kendine bir piyasa oluşturduğunu söyleyen Tüfenkci, ayrıca serbest teşebbüs hürriyetinden yana olduklarını belirtti.

Konunun doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili olmadığını hatırlatan Bakan Tüfenkci, taksicilerin kendilerini ‘check’ etmesi gerektiğini ve vatandaşın Uber’i neden tercih ettiğini iyi analiz etmeleri gerektiğini belirtti. İki tarafı da masaya oturtmadan bir karar vermek istemediklerini söyleyen Tüfenkci, şu ana kadar hayata geçirilen düzenlemelerin tarafların görüşleri alınarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Son günlerde taksicilerin Uber sürücülerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılara da değinen Bakan Tüfenkci, sorunun şiddetle hiçbir şekilde çözülemeyeceğini belirtti. ‘’Basına yansıyan hususlar hem taksici esnafımıza yakışmıyor, hem de tarafların doğru zeminde anlaşamamalarına neden oluyor.’’ diyen Tüfenkci, konuyu çözüme kavuşturmak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyon içinde çalışacağını belirtti.