Tidal uygulamasının 2.0 versiyonu yayınlandı. Uygulamanın görünümü artık çok daha Spotify ve Apple Müzik'i andırıyor.

Tidal mobil uygulamasının yeni güncellenmiş haliyle, Tidal artık göze daha fazla hitap ediyor. Ayrıca akış hizmeti ile daha önce yaptığınız gibi yeni ve en iyi parçaları keşfedebileceksiniz, ancak bu sefer daha fazla içerikle karşılaşacaksınız ve bu parçalar ana sayfada da gösterilecek.

Uygulamanın tasarımına baktığımız zaman ise daha çok Spotify ve Apple Müzik'te aşina olduğumuz tasarımı görüyoruz. Alttaki sekmelerden müziklerimize, aradıklarımıza ve favorilerimize ulaşabileceğiz. Ayrıca sanatçı ve albüm kısmı ise yeniden elden geçirildi.

Yürütülen müziğin ekranında da bazı değişiklikler oldu. Çalma sırası ve şarkı önerilerine artık ekranın sağ veya sol kısmına kaydırarak ulaşabileceksiniz.

Görünüşe göre Tidal, farklı türden şarkıların keşfedilmesini ve kullanıcılara sunulmasını kolaylaştırmak istiyor. Genel olarak ise Tidal, Apple Müzik ve Spotify gibi kaliteli bir tasarıma sahip olmayı ve daha başarılı olmayı hedefliyor diyebiliriz. Uygulamanın yeni sürümüne App Store'dan ve Google Play Store'dan ulaşabilirsiniz.