Yayına başladığı günden bu yana 'doğru, dürüst ve tarafsız habercilik' mottosunu benimseyen Al Jazeera, Türkiye'deki dijital yayınını durdurma kararı aldı.

Katar merkezli dünyanın en büyük haber kuruluşlarından biri olan Al Jazeera'nın Türkçe olarak Türkiye'den yayın yaptığı ve her zaman okurları 'tık tuzağına' düşürmeden gelişmeleri paylaşmaya çalıştığı haber sitesi Al Jazeera Turk, 3 Mayıs 2017 itibariyle Türkiye'deki faaliyetlerine son verdi.

Al Jazeera'nın geniş medya ağı sayesinde dünya genelinden önemli haberleri hızlı bir şekilde alabildiğimiz ve bunun yanında Türkiye'deki gelişmeleri de olabildiğince hızlı ve en doğru şekilde bize aktarmaya çalışan Al Jazeera Turk artık http://www.aljazeera.com.tr/ adresi üzerinden gündeme dair gelişmeleri Türkiye ile Türkçe olarak paylaşmayacak.

Al Jazeera Turk Digital'in neden yayın hayatına son verdiği tam olarak bilinmezken Al Jazeera'nın Türkçe yayın yapmayacak olması Türkiye'den çekildiği anlamına gelmiyor. Al Jazerra Media Network ekibi Türkiye'de bulunarak Türkiye'den ve yakın coğrafyalardan gelişmeleri dünyayla paylaşmaya devam edecek.