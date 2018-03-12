Tilkisini Bir Vegan Olarak Besleyen YouTuber’a Tepki Yağıyor

Vegan bir YouTuber olan Sonia Sae, kendisi gibi vegan olarak beslediği çöl tilkisinin hayatını tehlikeye attığı için eleştiriliyor.

Vegan hayvan hakları aktivisti ve YouTuber Sonia Sae’nin evcil hayvanı Jumanji isimli bir tilkiyi vegan olarak besliyor. Bu sebeple pek çok kuruluş ve insandan eleştiri alan Sae, tilkisini et içermeyen kedi mamasıyla besliyor. Bazı insanlara göre bu durum, Jumanji için pek çok sağlık sorununun oluşmasına neden oluyor.

Sağlık sorunlarıyla ilgili endişe duyan insanların fazlalaşmasıyla birlikte daha çok kişi tarafından tepki çekmeye başlayan Jumanji’nin beslenme alışkanlığı, polisin dahi devreye girmesine sebep oldu. Yetkili isimlerin soruşturma başlattığı Sae, açıklamalarında Jumanji’nin sağlık sorunu yaşamadığını söylese de, bu konuda uzman insanların söylediği şeyler pek iç açıcı değil.

Bir Facebook kullanıcısı, “Son zamanlarda Jumanji’nin kör olduğu keşfedildi. Kuşkusuz vegan kedi maması diyetinden dolayı yaşanan taurin eksikliğinden kaynaklanıyor.

Ayrıca saç dökülmesi yaşıyor (alerjisi olduğu iddia ediliyor), kilo sorunları var gibi ve geçen hafta Instagram’da paylaşılan videoda bir çöl tilkisine göre çok uyuşuk olduğu görülüyor” dedi.

Kullanıcı sözlerine şöyle devam etti: “Sae, tilkinin kış ve yaz kürklerini tuttuğunu söyledi. Çöl tilkileri çölde yaşayan bir hayvandır ve mevsimlik kürk tutmazlar… Bu arada saç dökülmesi de çok yaygın bir semptomdur. Sebebi ise yetersiz beslenme” dedi.

Sae, bu süreçte Jumanji’nin durumundan dolayı dehşete düşen uzmanları dinlemeyi reddediyor. Çöl tilkisinin sağlığı ile ilgili temasa geçen pek çok uzman var. Bunlar arasında tilki konusunda uzmanlaşmış birkaç da veteriner bulunuyor. Polis de şu anda bu konu ile ilgili bir araştırma yapıyor. Eğer Jumanji’nin bakıma ihtiyaç duyduğuna karar verirlerse, çöl tilkisi Sae’nin elinden alınacak.

Jumanji’nin doğal öğününde fareler, böcekler, solucanlar gibi, ona yüksek protein ve diğer besinleri sağlayan hayvanlar var. Buna rağmen Sae, bu konuda kendi doğrularıyla devam etmek istiyor. “Tilkimin sağlığından endişe duyduğunuz için herkese teşekkür ederim. İyi durumda, kan testleri iyi, sağlıklı, oynak ve 3 yıl boyunca kötü beslenme belirtisi göstermedi” şeklinde açıklama yapan Sae, başka bir açıklamasında “Hayvanları beslemek için başka hayvanları öldürmek istismardır” dedi.

Vegan Nedir?

Vegan, vejetaryen dediğimiz kişilerin de üst sınıfıdır. Bir vejetaryen et yemezken, bir vegan hayvanlardan edinilen tüm besinlerden uzak durur. Burada süt, yumurta, bal gibi aslında havyanın sağlığına zarar vermese de, onların yavruları veya yavrularını beslemek için ürettikleri besinler de dahil.