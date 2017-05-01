E-kitap uygulamalarının en büyük sorununu aşan Tilt, kullanıcılara büyük rahatlık sunacak. Uygulama, kitap veya makale okurken ekranın kapanmasını engelliyor.

Telefon veya tabletinizden E-kitap okumayı ya da uzun makaleler okumayı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız, bu yazı tam size göre. Bildiğiniz üzere Google Play Kitaplar gibi birçok e-kitap uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalarda, istenilen yazı tiplerini seçme, ekran parlaklığını düzenleme gibi birçok özellik bulunuyor. Kitabı ekrandan okurken göz yorgunluğunu azaltmaya yarayan bu özellikler arasında en can sıkıcı durum, ekranın bir süre sonra kendiliğinden kapanma durumu.

Tilt isimli uygulama, bu durumu çözmek için geldi. Bir kitap okurken veya bazı işlemler yaparken, cihazda uzun süre dokunma eylemi yapmazsanız telefonun ekranı kapanıyor. Bu durum, özellikle inanılmaz sürükleyici bir kitap okuduğunuzda sinir bozucu olabiliyor. Normal bir E-kitap okuyucusunun kitap okurken ekranı yaklaşık 14 kez kapanıyor.

Tilt-to-scroll özelliğini kullanan bu program, getirdiği yeniliklerle kullanıcıları rahat ettirecek. Bu özellik, telefonun ekranın kapanmasını engelliyor. Aslında bu özellik yeni bir özellik değil. Yıllarca Android ve iOS’ta üçüncü taraf uygulamaları aracılığı ile kullanıldı, ancak bunların çoğu cihazınıza root veya jailbreak atmanızı istiyordu. Tilt uygulaması ile telefonun orijinalliğini bozmadan, özgürce kitaplarınızı okuyabileceksiniz. Üstelik bunu yaparken ekranınız sürekli kapanmayacak. Aynı zamanda Tilt’in ince kalibrasyonu sayesinde okuma ekranınızı ayarlayarak, daha kişisel bir ortam yaratabilirsiniz. Tilt şu an için yalnızca Android'de bulunuyor. Yakın bir zamanda iOS için de çıkması bekleniyor.