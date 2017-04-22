Tim Cook, 23 Nisan'ı Unutmadı!

Tim Cook, Türkçe tweetlerine bir yenisini bu kez 23 Nisan için ekledi.

Bildiğiniz üzere yarın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve bu yönüyle dünyanın en anlamlı bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacağız.

İşte bu anlamlı bayram konusunda bir paylaşım da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi.

Resmi Twitter hesabını aktif olarak kullanmasının yanı sıra sık sık Türkçe tweet'ler de atarak Türk takipçilerini, Apple'ın Türk müşterilerini memnun eden Tim Cook, Atatürk'ün sadece ülkemiz çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli bayramı da unutmadı. Tweet'inde "Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz." diyen Cook, attığı 23 Nisan temalı bir fotoğrafın da iPhone'la çekildiğine vurgu yapan bir hashtag kullandı.

Biz de Webtekno ailesi olarak Başkomunatımız, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bu güzel bayramı kutlar, bütün küçük takipçilerimizin gözlerinden öperiz :