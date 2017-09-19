Tim Cook'a Göre Yeni iPhone Tam Bir Fiyat/Performans Ürünü!

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un konuk olduğu programda verdiği demeçte şu sözleri dikkat çekti; "Aldığınız teknolojiye göre iPhone X'in fiyatı gayet makul."

Good Morning America programına bugün konuk olan Tim Cook, herkes tarafından merak edilen o soruya yanıt verdi: "Yeni iPhone biraz pahalı değil mi?"

Hepimiz tarafından merak edilen sorunun cevabı olarak Tim Cook gayet net bir cevap verdi. Yeni iPhone'un fiyatının alınan özelliklere göre gayet uygun olduğunu, hatta kullanıcıların çoğunun cihaza etiket fiyatının çok daha altında bir ücret ödeyerek sahip olacağını belirtti. Taksitli ve tarifeye ek olarak satın alınan akıllı telefonların yaygınlaştığını da belirten Cook, artık neredeyse herkesin yeni akıllı telefonunu taksitli bir şekilde aldığını, hatta eski telefonunu getirerek çok daha düşük bir ücretle yeni bir ürüne sahip olduğunu ifade etti. Operatörlerin de fiyatın indirilmesi hususunda oldukça büyük payı olduğunu ifade eden Cook, neredeyse kimsenin telefona tam etiket fiyatı ödemeyeceğini vurguladı.

Hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini düşünen Cook kullanıcıların sürekli daha fazlasını istediğini söyledi. Bu talebe cevap verebilmek amacıyla daha çok teknoloji ürettikleri ve cihaza sığdırdıkları da seyircilerle paylaşıldı.

Cook'un sözlerine biraz ara verirsek, Cupertino firması gelir büyümesinde ilk kez 2016 yılında geriledi ve 2015 milyar dolarlık bir gelir açıkladı. Apple'ın bahsettiği söylemler tabi ki kendi ülkesi için gerçekçi olsa da bizler burada yaşıyoruz ve bu ifadeler bize safsata gibi görünüyor. Ülkemizde tarifeye ek ve taksitli ayağına bir çok operatör bize peşin fiyatından çok daha yüksek fiyatlara, cihazın fiyatından %50 daha yüksek fiyatlara, çok rahat ulaşmakta. Bunun dışında telefon değişimi benzeri hizmetler de ülkemizde herhangi bir geçerliliğe yaygın olarak sahip değil ve gelir olarak bir katkı sağlamıyor. Sonuç olarak, iPhone X'in ülkemizde ikamet eden potansiyel müşterileri ya cihazın bedelinin tamamını nakit şekilde verip alacak ya da taksitli şekilde çok daha yüksek bir fiyata cihaza sahip olacak. Bu durum tabi ki sadece iPhone cihazlarına has değil, ülkemiz genelinde tüm akıllı telefon müşterilerinin karşılaştıkları durum bu.

Tim Cook'un sohbetinin yer aldığı programın tamamını da alttan izleyebilirsiniz. iPhone X ile ilgili kısım 6:15'de başlamakta.