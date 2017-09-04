Amerika'da Trump'un göçmen dışı politikası ile başlayan kriz henüz çözülmemişken Tim Cook, göçmenlerin ülkede kalmasından yana olduğunu açıklayan bir tweet attı.

Apple CEO’su Tim Cook, dün gündüz saatlerinde attığı tweette, hayatlarının büyük bir bölümünü Birleşik Devletler’de geçirmiş kayıtsız göçmenlerin çocukları için yürütülen ‘Dreamers’ projesine destek verdiğini ve Apple’ın 250 kişiye istihdam sağladığını doğruladı.

Cook, yeni hükumetin göçmen reformu ile ilgili çalışanlarının yanında olduğunu, göçmen sorununun ‘Amerikan değerlerine’ uygun bir şekilde herkesin hak ettiği saygıyı alarak çözüleceğine inandığını belirtti.

Trump yönetimi, Federal hükumete kayıtlı çocuk göçmenlerin ülkede kalmasını sağlayan göçmen programını sona erdirmeyi düşündüğünü açıkladıktan sonra içlerinde Tim Cook’un da bulunduğu 300 teknoloji lideri, Trump’ı programa destek vermeye çağırmıştı.