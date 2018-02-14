Apple, yaklaşık olarak 5 milyar dolara mal ettiği yeni karargahı Apple Park’ın inşaatını tamamladı. Çevre düzenlemeleri hala devam ederken Apple’ın merkez çalışanları yavaş yavaş taşınmaya başladılar. Fakat buraya Apple çalışanları haricinde kimse giremiyor. Nedenini ise CEO Tim Cook açıkladı.

Apple, dünyanın en değerli şirketi olma avantajını harika bir şekilde kullanıyor. Şirketin Apple Park olarak adlandırdığı yeni ofisi dairesel bir şekilde, ortasında dev bir botanik bahçesiyle arzı endam ediyor. Kaliforniya eyaletinin Kupertino bölgesine inşa edilen dev ofisin maliyeti yaklaşık olarak 5 milyar dolar.

İlginç olan kısım ise bu ofise Apple çalışanlarının dışında hiç kimsenin girememesi. Yani bugüne kadar yayınlanan görüntülerde, dairesel binanın ortasında bulunan o bahçeye sıradan bir vatandaş ve hatta basın mensubu dahi giremiyor. En son Apple dışında ofise yapılan ziyaretler, inşaat henüz tamamlanmadan yer altındaki salonda gerçekleştirilen iPhone X ve iPhone 8 lansmanıydı. Takvimler ise 12 Eylül 2017’yi gösteriyordu.

Normalde teknoloji devlerinin ofisleri, düzenli olarak sivil vatandaşların, basın mensuplarının ve çeşitli turların ziyaretlerine her zaman açık olurlar. Üzerinizde Apple rozeti olmadan giremeyeceğiniz bu bina ise, medya tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Şirketin CEO’su Tim Cook’un tasarımdan sorumlu yardımcısı olan Jony Ive, geçtiğimiz yıl inşaatının büyük bir kısmı tamamlanan bu yeri Apple’ın evi olarak açıklamıştı. Cook ise yaptığı son açıklamayla bu görüşü destekledi:

“Ana tesisimizin ziyaretçilere açılmasıyla ilgili sorun var, şu anda bu bizim varlığımız için felaket olabilir. Apple Park’ı başkaları için yapmadık. Bence eleştiriler çok … çok tuhaf, burası sizin için değil.”

Apple’ın bu merkezinde işe başlama ihtimalleri olan adayların, pozisyon için seçilmedikten sonra Apple Park’ın içi ile bilgileri dışarıya sunmaları da yasaklanıyor. Hatta bu insanlarla bağlantı kurmaya çalışan basın mensupları bile suçlu sayılıyorlar. Apple’ın çok sıkı bir şekilde yürüttüğü sıkı bir bilgi gizliliği var. Hatta ofise yeni taşınan Apple çalışanlarının, Instagram gibi platformlardan paylaştıkları fotoğraflar bile tek tek siliniyorlar.

Diğer taraftan Apple, Apple Park’ın karşısına turlarla gelenler için de bir yer inşa etti. Burada bir Apple mağazası, kafe ve şirketle ilgili dışarıya çıkartılabilen her şey var. Hatta burada Apple Park’ın hemen karşınızda gerçeğinin durmasına rağmen bir arttırılmış gerçeklik modeli bile sunuluyor. iPad’lerle sanal bir şekilde yeni ofisin içini geziyorsunuz.

Tim Cook açıklamalarına şu şekilde devam ediyor:

“Arttırılmış gerçeklik merkezini yapmamızın nedeni, hayranlara ve turistlere yeni nesil sunum tarzlarını göstermek.”

Bu alanda müşterilerin Apple logolu bebek kıyafetleri bile alabilecekleri söyleniyor.

Apple’ın ise ofisin içinde gerçekten neler planladığı bilinmiyor. Bir sonraki toplu ziyaret belki de sıradaki iPhone lansmanında gerçekleşir. Ancak bu bilgi bile henüz net değil. Dürüst olmak gerekirse, Apple’ın şeffaflık ilkesini bu ofis ile biraz zedelediğini söylemek gerekiyor. Steve Jobs’un temellerini attığı kapalı şirket sistemi anlaşılan o ki Apple’ın bundan sonra daha çok dikkat edeceği bir şey olacak.