Baharın gelişini kutlayan Holi Festivali, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Tim Cook, iPhone X ile çekilen 3 fotoğrafı Twitter'da paylaştı.

Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından bir Hindu festivali olan Holi'den 3 farklı fotoğraf paylaştı. 1 Mart'ta başlayıp bugün biten iki günlük festival, Hindu'ların geleneksel bir festivali olarak dikkat çekiyor. Gulal ismi verilen sağlığa zararsız toz boyaların havada uçuştuğu festivalde, herkes eşit bir şekilde eğleniyor. Bu şekilde kast sisteminin önüne geçilen festivalde zengin, fakir, soylu, kadın, erkek gibi ayrımlar ortadan kalkıyor.

En çok Hindistan'da kutlanan festivalde Hindu'lar, kışın bitmesinin ardından baharın gelmesini kutluyor. Hindistan dışında Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika gibi ülkelerde de yer yer kutlanan festival, renkli karelere yer veriyor. Festivalde iPhone X ile çekilen 3 fotoğrafı paylaşan Tim Cook, daha önce de ülkemize özgü bir bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nı kutlamıştı.

Paylaşılan fotoğraflardan iki tanesinde, iPhone X'in yeni Portre Işığı modları kullanılmış. Portre Işığı, profesyonel stüdyo ortamı gibi çekimler yapmanıza imkan sağlıyor. Her iki fotoğraf da, arka tarafı karanlık yapmayı sağlayan Sahne Işığı modu ile çekilmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone X'in portre çekimleri başarılı mı? Festivalde çekilen renkli görüntüleri beğendiniz mi?