Tim Cook, iPad ile Mac'i Birleştirmeyi Hedefliyor!

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin Chicago'daki eğitim etkinliğinde yaptığı bir röportaj esnasında iPad ile Mac'i birleştiren yeni bir ürün üzerine düşündüklerini söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook, bilgisayar ve tablet piyasasında büyük sükse yaratacak bir ürün ortaya koymak istiyor. Daha önce birçok marka tarafından tasarlanan Apple'ın yeni ürün fikri şirketin her alanda yürüttüğü rekabete yeni bir soluk getirebilir. Gazetecilere konuşan Tim Cook yaptığı açıklamada, iki ürününde en iyi yaptıkları şeyi yapmaları için onları geliştirdiklerini söyledi. Cook, "Eğer ikisini birleştirmeye başlarsanız ticaret yaparsınız" ifadelerini kullandı.

Tim Cook, bu fikri geliştirilme sebeplerinin, "insanların dünyayı değiştirmelerine veya tutkularını ifade etmelerine veya yaratıcılıklarını ifade etmelerine yardımcı olmak için kullanabilecekleri şeyler vermekle ilgili" olduğunu söyledi. Cook, bu birleşme olayının kullanıcıların istediği bir şey olduğunu iddia etti. İş başında Mac kullandığını söyleyen Apple CEO'su Tim Cook, seyahatlaerinde ve evinde ise iPad'i tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Apple, tüm ürünlerini birbirine entegre bir şekilde çalıştırarak geçmişte oldukça iyi bir deneyim yaşadı ve bu istikrarını artırarak devam ettirmek istiyor. Siz Tim Cook'un söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Apple bu pazarda istediğini alabilir mi?