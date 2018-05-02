Tim Cook, iPhone X Satışlarının Gayet İyi Olduğunu Söyledi!

iPhone X satışlarının yavaşladığı yönündeki söylentilere bir açıklık getirmek isteyen Tim Cook, iPhone X satışlarının gayet iyi olduğunu ve ortalama iPhone satış fiyatını yukarı çektiğini açıkladı.

Uzun bir süredir Apple’ın iPhone’ların 10. yılına özel olarak piyasaya sürdüğü amiral gemisi iPhone X’un satışlarının kötü gittiği ve Apple’ın iPhone X konusunda başarısız olduğu kulislerde konuşuluyordu. Hatta analist Neil Campling, konuyu bir adım daha öteye taşıyarak iPhone X’un Apple için öldüğünü söylemişti.

Apple CEO’su olan Tim Cook, iPhone X’un başarısız olduğu ve satışların kötüye gittiği yönündeki söylentilere karşı, ‘’Tüketiciler yılın ilk çeyreğinde iPhone X’u diğer iPhone modellerinden daha fazla tercih ettiler. Tıpkı piyasaya çıktığı 2017 son çeyreğinde olduğu gibi.’’ derken, ‘’Ayrıca gelirlerimizi Çin ve Japonya’da %20’nin üzerinde olmak kaydıyla tüm coğrafi bölgelerde arttırdık.’’ dedi.

İlk kez en üst seviye iPhone modelinin en çok tercih edilen iPhone modeli olduğunu belirten Tim Cook, elde ettikleri %99’luk müşteri memnuniyetinin iPhone X’u sevilen bir ürün haline getirdiğini belirtti. iPhone satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14 büyüme kaydettiğini açıklayan Cook, 2017’nin ikinci çeyreğin ortama iPhone satış fiyatının 655 dolarken 2018’in ikinci çeyreğinde 728 dolara çıktığını, bunun da iPhone X satışlarının tüm iPhone satışları üzerindeki etkisini gösterdiğini söyledi.

Konuyu daha iyi açıklamak için iPhone X satışlarını bir futbol takımının şampiyonluğu ile örneklendiren Cook, ‘’Bu, bir takımın Super Bowl’u kazanmasına benzer. Belki takımınızın birkaç sayı daha kazanmasını istersiniz. Fakat onlar zaten Super Bowl şampiyonudur ve biz de böyle hissediyoruz.’’ dedi. Bu örnek, Apple’ın sattığı her iPhone X için rakip akıllı telefon üreticilerinden bir sayı almış gibi hissettiğini gösteriyor.