Tim Cook, Kağıt Paranın Sonunu Getirmek İstiyor

Apple CEO'su Tim Cook, uzun vadede elle tutulur kağıt paraların tahtına Apple Pay'i oturtmayı hedefliyor.

Kaliforniya'daki hissedarlar toplantısında konuşan Tim Cook, kağıt paranın tamamen ortadan kalktığı zamanı görene kadar yaşamayı umut ediyor. Toplantıda yaptığı açıklamalardan bir diğeri de şu şekilde: "Neden bunlara sahibiz? Her şeyimizi bu kağıt parçalarına (parayı göstererek) emanet ediyoruz ve kolayca çalınabiliyor, üstelik sahtesini üretmek de çok basit."

Amerika'da yaygın olarak kullanılan Apple Pay, tüm kredi kartlarınızı tek bir yerde toplayarak kolayca ödeme yapmanızı sağlıyor. Ayrıca insanları kartlarla dolu bir cüzdan taşımaktan kurtardıklarını söyleyen Cook, Apple Pay'in kredi kartınızı yanında taşımaktan daha güvenli olduğunu iddia ediyor.

Apple Pay Nedir?

İlk olarak 2014 yılında kullanıma sunulan Apple Pay, adından da anlaşılacağı üzere: Apple'ın ödeme sistemi. Nakit para veya kredi kartı taşımak yerine tüm ödemeleri iPhone veya Apple Watch ile yapabilmenizi sağlayan Apple Pay'i, iPhone kullanıcılarının sadece %16'sı kullanıyor. Bu rakamı çok daha yukarılara taşımak isteyen Cook, benimsenme oranının henüz çok düşük olduğunu söylüyor. Buna rağmen NFC ile yapılan ödemelerin %90'ına sahip olan Apple Pay, pazar lideri konumunda. Mobil ödeme konusunda Rusya ve Çin'in de çok büyük adımlar attığını belirten Cook, Apple Pay'in benimsenme oranını arttırmak için Japonya gibi ülkelerde toplu taşıma ödemesi için kullanılmasını planlıyor.

20 ülkede hizmet veren Apple Pay, maalesef ülkemizde kullanıma açık değil. Gerekli altyapı çalışması sağlandığı takdirde, ülkemizde de iyi bir konuma geleceği düşünüyorum. Apple Pay ülkemize gelse kullanır mıydınız?