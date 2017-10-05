Tim Cook, Steve Jobs'un Ölümünün 6. Yıl dönümünü Andı!

Tam 6 yıl önce Pankreas kanserine yenik düşen eski Apple CEO'su Steve Jobs, Tim Cook tarafından anıldı.

Günümüzde kullandığımız akıllı telefonların arkasındaki isim diyebileceğimiz ünlü CEO Steve Jobs, bundan tam 6 sene önce 5 Ekim 2011’de hayatını kaybetmişti. Bilgisayar endüstrisinin Bill Gates’le birlikte en büyük ismi olan Steve Jobs, insanlığa bıraktığı sayısız ürünle adını Dünya Tarihine altın harflerle yazdırmış birisi.

Tanıttığı iPhone’la akıllı telefon piyasasını ortaya çıkaran Jobs, bunu yaparak geri dönüşü olmayan bir yolun kapılarını aralamıştı. Apple’a yeniden geri dönüp bu sefer sağlam bir şekilde en tepeye çıkardığı sıralarda pankreas kanserine yakalanan Jobs, günümüzde sürekli kullandığımız telefon, tablet ve benzeri ürünleri çıkartırken kanserle savaşıyordu.

25 Ağustos 2011 tarihinde sağlık sorunları yaşadığını belirterek görevinden ayrılan Steve Jobs yerini Tim Cook’a devretmişti. İstifasından yaklaşık 1.5 ay sonra son yolculuğuna uğurlanan Steve Jobs’ın ölümü, tüm dünyada büyük bir üzüntü yaratmıştı.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, ölümünün altıncı yıldönümünde de Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs hakkın övgü dolu bir mesaj paylaştı:

Bugün Steve’i hatırlayın. O hala bizimle, hala bize ilham veriyor. “Harika bir şeyler yapın ve oraya koyun.”

1976’da Apple’ı Steve Wozniak ve Ronald Wayne ile birlikte kuran Jobs, şirketin en ikonik üç ürününü piyasaya sundu: 1984’te Macintosh, 2001’de iPod ve 2007’de iPhone.

Buradan teknoloji dünyasının buraya gelmesini sağlayan Steve Jobs’a teşekkürlerimi sunuyorum ve huzurlu uyumasını diliyorum.

“Mezarlıktaki en zengin insan olmanın benim için bir anlamı yok… Gece harika bir iş çıkardığımı düşünerek uyumak… İşte bunun bir anlamı var.”