iOS 11 iyisiyle kötüsüyle iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınlandı. Temel özelliklerini ve yeniliklerini biliyoruz. Peki detay yenilikler?

Apple’ın mobil işletim sistemi iOS 11’e ait pek çok özelliği daha önce size açıklamıştık. Fakat işletim sisteminin kullanıcılara dağıtılmasıyla birlikte daha önce bilinmeyen bazı özellikler de gün yüzüne çıktı.

İşte en bilineninden en gizlisine kadar iOS 11’in şu ana kadar keşfedilmiş 95 özelliği:

1- Yeniden Tasarlanan Kilit Ekranı

iOS 11 ile birlikte kilit ekranı, bildirim merkezi ile birleşti. Artık bildirimlerinizi görmek için ekranın üstünden aşağı kaydırmak yerine ortasından yukarı kaydırabilirsiniz. Ayrıca eğer bir parmak izi ya da şifre belirlemediyseniz, ekranın altından yukarıya parmağınızı kaydırarak cihaz kilidini açabilirsiniz.

2- Yeniden Tasarlanmış Bildirim Merkezi

Bir uygulamayken ekranı yukarıdan aşağıya kaydırırsanız bildirim ekranı, üst kısımda medya oynatıcı altta bildirimler olacak şekilde açılır. Tüm bildirimleri görmek için bildirimleri yukarıya doğru kaydırmanız yeterlidir.

3- Yeni ‘Şimdi Oynatılıyor’ Kartı

Medya oynatıcı artık tüm ekranı kaplamak yerine, kilit ekranında sadece bir kart olarak gösteriliyor.

4- Yeniden Tasarlanan Kontrol Merkezi

Sonunda iOS kullanıcıları gerçek bir ‘kontrol merkezi’e kavuştular. Her ne kadar simgeler biraz fazla büyük ve asimetrik bir yerleşime sahip olsa da, yenilenen kontrol merkezi iOS kullanıcılarını fazlasıyla mutlu etmiş gibi görünüyor.

5- Özelleştirilebilir Kontrol Merkezi

Yeni kontrol merkezinin belki de en güzel yanlarından biri özelleştirilebilir olması. Yalnızca simgelerin yerini değiştirmekle kalmayıp, yeni kısa yollar ekleyebilirsiniz. Bildirim merkezini istediğiniz gibi şekillendirmek, ekleme-çıkarma yapmak için ayarlardan kontrol merkezine gidebilirsiniz.

6- iPad için Yeni Dock

iPad’ler artık Mac benzeri bir bağlantı istasyonuna sahipler. Bu istasyona 6’dan fazla uygulama ekleyebilirsiniz. En son ya da en çok kullandığınız uygulamalar Dock’un en sağında gösterilir.

7- Yeni Bölünmüş Ekran

Artık ekranı ikiye bölmek istediğinizde, parmağınızı aşağıdan yukarıya çekerek bağlantı istasyonunu açabilir, buradan açmak istediğiniz uygulamayı ekranın sağına ya da soluna sürükleyip bırakarak açabilirsiniz.

8- Yeni Uygulama Değiştirici

Yeni uygulama değiştiriciyi açmak için parmağınızı ekranın en altından en üstüne kaydırın, ana ekran tuşuna iki kere basın ya da dört parmağınızı yukarıya doğru kaydırın. Artık uygulama değiştiriciye kontrol merkezi ve bağlantı istasyonu da entegre edilmiş durumda.

9- iPad’de Dosyaları Sürükle ve Bırak

Artık iPad’inizde ekranı ikiye böldüğünüzde bir uygulamadan diğer uygulamaya dosya taşımak için istediğiniz dosyayı bir uygulamadan diğerine parmağınızla sürüklemeniz yeterli.

10- iPad’de Uygulamayı Kapatmak

iPad kullanırken bir uygulamayı kapatmak istediğinizde, uygulamanın ön izlemesini uygulama değiştiricide yukarı kaydırmanız yeterli.

11- Ekran Kaydı

Ekran kaydı, yeni kontrol merkezi ile birlikte son derece kolay bir hal aldı. Artık kontrol merkezindeki ekran kaydı düğmesine basarak kaydı başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Kaydınız video formatında fotoğraflar uygulamasına kayıt edilir.

12- Ekran Görüntüsü Düzenleme

Bir ekran görüntüsü aldığınızda sol altta bir ön izleme penceresi görürsünüz. Bu pencereye tıkladığınızda ekran görüntüsünü düzenleyebileceğiniz bir ekran açılır. Eğer tıklamazsanız ön izleme kendi kendine kaybolacak ve ekran görüntüsü aldığınız hali ile kayıt edilecektir.

13- Ekran Görüntüsü Paylaşma

Ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorsanız sol altta çıkan ön izlemeye basılı tutun ve açılan pencerede paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçin. Hepsi bu kadar.

14- Rahatsız Etmeyin

Rahatsız Etmeyin modunu açtığnızda, favori kişileriniz dışında herhangi bir kişi ya da uygulamadan bildirim almazsınız ve biri sizinle iletişime geçmek istediğinde araç kullandığınızı belirten otomatik bir mesaj gönderilir.

15- Dosyalar

Yeni ‘Dosyalar’ uygulaması iCloud Drive’ın yerini alıyor. Dosyalar uygulaması sayesinde bir bilgisayar kullanıyormuşçasına tüm dosyalarınıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Dropbox gibi üçüncü parti uygulamalarınıza da dosyalar uygulaması ile erişebilirsiniz.

16- Kapalı Alanları Haritalandırma

Alışveriş merkezi, hava alanı gibi büyük kapalı mekanların içinde bulunan bölümleri bulmak için artık tabelaları takip etmemize gerek yok. Apple Haritalar, artık yalnızca binaları değil içindeki bölümleri de bizlere gösterecek.

17- Haritalarda Arttırılmış Gerçeklik

Apple Haritaların ‘flyover’ özelliği artık arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile birlikte çalışıyor. Böylece bir şehirde sadece ekranı hareket ettirerek değil kendinizi hareket ettirerek de dolaşabilirsiniz.

18- Şerit Algılama

Haritalar uygulaması artık hangi şeritte gittiğinizi algılayarak size hız sınırlarını bildirecek ve gitmek istediğiniz yere göre geçmeniz gerek şeritleri söyleyecek.

19- Tek Elle Yakınlaştırma

Araç kullanırken haritalar üzerinde yakınlaştırma yapmak için parmağınızı ekranda basılı tutun ve ardından yakınlaşmak için yukarı, uzaklaşmak için aşağı kaydırın.

20- iMessage Üzerinden Para Gönderme

Başlık aslında oldukça açık. Apple Pay kullanarak iMessage üzerinden bir arkadaşınıza, ailenize ya da istediğiniz kişiye para transferi gerçekleştirebilirsiniz.

21- Renkleri Tersine Çevir Modu

Erişilebilirlik ayarlarından aktif edebileceğiniz bu özellik sayesinde arayüz renklerini tersine çevirebilirsiniz. Metin, resimler ve medyalar bu renk değişiminden etkilenmezler.

22- SOS Özelliği

SOS özelliği tüm iOS 11 cihazlara varsayılan olarak geliyor. Bu özellik, güç tuşuna 5 defa bastığınızda karşınıza bir acil durum ekranı açıyor. Bu ekranda bulunan SOS çubuğunu kaydırdığınızda otomatik olarak acil servisler aranır ve konumunuz bildirilir.

23- ARKit

Apple ARKit ile artık uygulama geliştiriciler, iOS için çok daha kolay bir şekilde arttırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirebilecekler. Yakında App Store’da arttırılmış gerçeklik kategorisi görürseniz şaşırmayın. Fakat tüm iOS 11 cihazlar Apple ARKit’i desteklemiyor.

24- Siri Sizi İzliyor

Artık çok daha akıllı olan Siri, cihaz üzerinde yaptığınız işlemleri takip edebiliyor. Örneğin; Safari kullanarak bir konser için bilet aldığınızda Siri, bunu takvime eklemek için sizden izin ister. Ya da bir konu ile ilgili arama yaptığınızda haberler uygulamasında bu konuyla ilgili haberleri size öncelikli olarak sunar.

25- Tek bir Siri

Apple, daha kişiselleşmiş bir Siri hizmeti verebilmek için Tüm iOS cihazlarınızdaki Siri’leri birbiri ile senkronize eder. Böylece iPad’de bir arama yaptığınızda iPhone’da bununla ilgili haberler görebilirsiniz.

26- Siri’ye Yazın

iOS 11 ile birlikte isterseniz Siri’yi sesli asistandan metin asistanına dönüştürerek, yazı ile kullanabilirsiniz. Bunun için Ayarlar>Genel>Erişilebilirlik>Siri adımlarını uygulayıp buradan Siri’ye Yaz’ı aktif edebilirsiniz.

27- Siri’de Çeviri

iOS 11 ile birlikte Siri kişisel tercümanınız oluyor ve Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinden İngilizceye çeviri yapabiliyor. İlerleyen dönemde dil seçenekleri artacak.

28- Siri Daha Doğal Sesli

Siri, Apple’ın uzun süren uğraşları sonucunda artık çok daha doğal bir konuşma sesine sahip.

29- Siri’de Erkek Sesi Dönemi

Siri bugüne kadar hep kadın sesine sahipti. iOS 11 ile artık Siri’de erkek sesi seçeneği de bulunuyor.

30- Siri Daha İyi Görünüyor

Siri’deki bir başka yenilik görsel kısımda oldu. Siri arayüzünde artık sadece metinler görmeyeceksiniz.

31- Siri’de Liste ve QR Kod Desteği

Artık Siri’den, arkadaşlarınızın gönderdiği bir QR kodu taramasını isteyebileceksiniz. Ayrıca yapılacaklar listesine Siri’yi kullanarak eklemeler yapabileceksiniz.

32- App Store Yeniden Tasarlandı

Apple, 9 yıl sonra nihayet uygulama mağazasında yeni bir tasarıma geçti. Yeni tasarımın Apple müzik uygulamasına benzediğini söyleyebiliriz.

33- Mağazada ‘Bugün’ Sekmesi

App Store’da bulunan ‘bugün’ sekmesi, size kişisel ilgi alanlarınıza göre her gün uygulamalar, videolar ve uygulama içerikleri önerecek.

34- Apple Müzik Profili

Apple Müzik, ücretli üyeliği olan herkese bir profil oluşturma imkanı sunuyor. Böylece arkadaşlarınızla müzikler paylaşabilir, neler dinlediklerini görebilirsiniz.

35- Yeniden Tasarlananlar

Fotoğraflar uygulaması, mesajlar ve notlar küçük değişiklikler ile yeniden tasarlandı.

36- ‘Hatıralar’ın Arayüzü ve Yazılımı İyileştirildi

Hatıralar artık çok daha iyi bir arayüze sahip. Ayrıca evcil hayvanınız, çocuklarınız ya da benzer spesifik fotoğrafları birleştirerek otomatik videolar oluşturacak. Ayrıca hatıralar artık yeni bir metin stiline sahip.

37- Canlı Fotoğraflar İçin Efektler

Artık canlı fotoğraflara ekleyebileceğiniz yeni efektleriniz var. Efekti eklemek için fotoğrafı yukarı kaydırın. Döngü efekti, fotoğrafı bir GIF gibi tekrar sarar. ‘Bounce’ efekti Boomerang gibi fotoğrafı ileri-geri oynatır. ‘Uzun Pozlama’ ise fotoğrafın hareketli bölümlerine uzun pozlama efekti katar ancak arka plan aynı şekilde kalır.

38- Canlı Fotoğrafları Düzenleyin

Bir canlı fotoğrafı düzenlemek için görüntülediğiniz esnada ekranda bulunan düzenle seçeneğine dokunun. Alt kısımda canlı fotoğrafın tüm karelerini göreceksiniz. İstediğiniz kareyi canlı fotoğrafın ana görüntüsü yapmak için üzerine dokunun ve ‘anahtar görüntü yapın’a tıklayın. Canlı fotoğrafın sesini kapatmak için sol üstte bulunan hoparlör simgesine dokunabilirsiniz.

39- GIF’ler

Fotoğraflar uygulaması artık GIF desteğine sahip. GIF'lerinizi istediğiniz gibi kaydedebilir ve oynatabilirsiniz.

40- Fotoğraf Uygulamasından Saat Arka Planı Oluşturun

Bir fotoğrafı Apple Watch’ın arka planı yapmak istediğinizde paylaş düğmesine dokunun ve Watch Yüzü Oluştur’a tıklayın.

41- Tek Elle Kullanılan Sanal Klavye

iPhone 6 ve üzeri kullanıcılar, klavyede bulunan küre tuşuna basılı tutarak klavyeyi küçültüp tek elle kullanabilirler.

42- Depolama Alanı Açma

iOS 11 ile birlikte cihazınızda depolama alanı azalmaya başladığında iOS, eski ve kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak siler. Endişelenmeyin, uygulama verileriniz kayıtlı olacak.

43- Yeni Arka Plan Yenileme Seçeneği

Artık uygulamaların arka planda sadece Wi-Fi’ye bağlı olduğunuzda yenilenmesini, cihazı hücresel veride kullanırken yenilenmemesini ayarlayabilirsiniz.

44- Aramalara Otomatik Cevap Verme

Eğer dilerseniz iOS’un herhangi bir çağrıya belirlediğiniz bir süre sonra otomatik olarak yanıt vermesini sağlayabilirsiniz.

45- Kamusal Ağlara Bağlanmayı Kapat

iOS kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri cihazın kamuya açık bir Wi-Fi ağı bulduğunda otomatik olarak bağlanmasıydı. iOS 11 ile birlikte bağlantı ayarlarından bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

46- iPad: Son Uygulamaları Devre Dışı Bırak

Yukarıda belirttiğimiz gibi bağlantı istasyonunda son kullandığınız uygulamalar sağ uçta gözükecek. Fakat bunun görünmesini istemiyorsanız ayarlardan kapatabilirsiniz.

47- Kalıcı Uyarılar

Kalıcı uyarıcılar artık ‘banner’ gibi davranıyor. Ekranın ortasında, işlemlerin üzerinde bulunuyorlar.

48- Yeniden Tasarlanmış Depolama Yönetimi

Depolama ve Bulut Kullanımı, iPhone Depolama olarak yeniden isimlendirildi. Yeni bir arayüze sahip olan depolama yönetimi, uygulamaların, medyaların ve diğer dosyaların ne kadar depolama alanı kullandığını daha iyi grafiklerle gösteriyor.

49- Siri&Arama

Artık Siri ve Arama ayarları birlikte Siri&Arama sekmesinde bulunuyor.

50- Hesaplar ve Parolalar

Artık Hesaplar ve Parolalar diye yeni bir ayar mevcut. Burada tüm mail ve kişisel hesaplarınızın kullanıcı bilgilerini liste olarak görebilirsiniz.

51- AirPod Ayarları

AirPodlara tek tek işlemler atayabilirsiniz. Örneğin; sağ AirPod’a çift tıkladığınızda şarkıyı durdurabilir, sol AirPod’a tıkladığınızda Siri’yi aktif edebilirsiniz.

52- iMessage iCloud’da

Cihazlarınızda iCloud üzerinden iMessage’yi senkronize ederek tüm iOS cihazlarınız üzerinden tek bir iMessage’a ulaşabilirsiniz.

53- Yeni Efektler

iMessage’da eko ve spot ışığı adında iki yeni efekt bulunuyor.

54- iMessage Uygulama Çekmecesi

iMessage uygulama çekmecesi, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yeniden tasarlandı.

55- Okuyucu Görünümü

Yeni Otomatik Okuyucu Görünümü, uyumlu makalelerin doğrudan okuyucu görünümü ile gösterilmesini sağlıyor.

56- Kamera ve Mikrofon Erişimini Kapatma

Eğer herhangi bir web sitesinin Safari’de dolaşırken mikrofon ya da kamerayı kullanmasını istemiyorsanız, Ayarlar>Safari’ye giderek Karmera ve Mikrofon Erişimi ayarlarından bu özelliği kapatabilirsiniz.

57- Arama Çubuğunda Uçuş Takibi

Artık Safari’de arama çubuğuna uçuş kodunuzu yazdığınızda size bazı bağlamsal bilgiler verilecek.

58- Arama Çubuğunda Birimleri Dönüştürün

Artık Safari arama çubuğunda uzunluk, ağırlık gibi birimleri birbirine dönüştürebilirsiniz.

59- Arayüz İyileştirmeleri

Safari’de bazı küçük arayüz değişiklikleri yapılarak daha iyi bir görünüm sağlandı.

60- Sayfaları PDF’e Dönüştürün

Safari’de artık dolaştığınız bir sayfayı kolaylıkla paylaşmak için PDF’e dönüştürme seçeneği var.

61- Web Siteleri Sizi İzleyemez

Bilirsiniz, Google size daha iyi hizmet verebilmek için sizin web içindeki hareketlerinizi izler. Artık Safari’de herhangi bir web sitesi sizin gezintinizi izleyemez.

62- Tüm Çerezleri Engelleyin

iOS 10 size çerezler konusunda bazı çözümler sunuyordu. Fakat iOS 11’de doğrudan tüm çerezleri engelleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar’da Safari sekmesine giderek tüm çerezleri engelle seçeneğini aktif etmeniz yeterlidir.

63- Sekmeler Arasında Geçiş

Artık Safari’de 3D Touch’ı kullanarak sekmeler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

64- Gelişmiş Safari Ayarları

Ayarlar menüsünde Safari sekmesine gittiğinizde burada gelişmiş ayarları görebilirsiniz. Deneysel bazı özelliklere buradan erişebilirsiniz.

65- Belgeleri Tarayın

Notlar uygulamasında ‘+’ simgesine dokunun ve belgelerinizi renkli ya da siyah beyaz taramak için Belgeleri Tara seçeneğini seçin.

66- Notlarınız En Üstte Dursun

Önemli notlarınızı üstte görmek için liste görünümündeyken istediğiniz notu sol kenardan içeri doğru kaydırın ve iğne simgesine dokunun.

67- Kağıt Stilini Değiştirin

Not alırken farklı tipte kağıtlar kullanmak için paylaş menüsünden kağıt değiştir seçeneğine tıklamanız yeterli.

68- El Yazısı Tanıma

iOS el yazısı ile yazdığınız bir belgeyi normal metin olarak tanıyacak. Böylece el yazısı ile yazdığınız bi metni arama çubuğuna yazarak bulabileceksiniz.

69- Yeni Kilit Ekranı Animasyonu

Cihazınızın kilidini açtığınızda kilit ekranı yukarıya kayarak ana ekranı ortaya çıkarır.

70- Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğunda bulunan simgeler küçük makyajlar ile görsel olarak daha iyi bir görünüme kavuştu.

71- Yeni Hesap Makinesi Tasarımı

Hesap makinesi simgesi değiştirildi ve daha retro bir havaya kavuştu. Hesap makinesinde bulunan tuşlar da artık oval bir tasarıma sahip.

72- Telefon Uygulaması

Telefon uygulamasındaki metinler artık daha kalın ve büyük. Ayrıca tuşlar, kilit ekranı şifre tuşlarına benzetildi.

73- Dock Etiketleri

Artık iPad ve iPhone’larda Dock’ta bulunan uygulamaların etiketleri bulunmuyor.

74- Yeni Video Oynatıcı Arayüzü

Video oynatıcı artık daha koyu ve oval bir tasarıma sahip. Ayrıca resim-içinde-resim modu için bir düğme bulunuyor.

75- Podcast Tasarımı

Podcast tasarımı da App Store gibi Apple Müzik benzeri bir tasarıma kavuştu.

76- Sayısal Tuş Takımı

Artık sayısal tuş takımının düğme benzeri daha dikdörtgensel bir tasarımı bulunuyor.

77- Hücresel Veri Simgesi

Hücresel veri simgesi, noktalı tasarımdan çubuk tasarıma geçti.

78- Posta Uygulaması

Posta uygulaması küçük değişikliklerle daha iyi bir görünüme kavuştu.

79- Kalıcı Konum Simgesi

Herhangi bir uygulama arka planda bile konum servislerini kullansa, durum çubuğunda konum servisi simgesi kalıcı olarak durur.

80- 32 Bit Uygulamalar

32 Bit uygulamalar artık App Store’da desteklenmiyor. Bu nedenle artık 32 Bit olan bir uygulamayı cihazınıza yükleyemezsiniz.

81- Alternatif Karakterler

iPad’de yazı yazarken bir tuş üzerindeki alternatif karakterleri kullanmak için harfin üzerinde parmağınızı hızlıca yukarı kaydırmanız yeterlidir.

82- Ses Çubuğu

Bir video izlerken ya da müzik çalarken ses seviyesini değiştirdiğinizde ekranda herhangi bir bildirim görmezsiniz.

83- FLAC Desteği

Artık dahili medya oynatıcıyı kullanarak FLAC dosyalarını oynatabilirsiniz.

84- Otomatik Kurulum

Artık iOS 11 işletim sistemine sahip yeni bir iPhone aldığınızda, eski cihazınızdan verilerinizi kolaylıkla aktarmak için cihaz kurulumu sırasında otomatik kurulum seçeneğini seçmeniz yeterli.

85- Apple Pencil ile Ekran Kilidi Açın

iPad’inizde en son aldığınız notu açmak için Apple Pencil ile ekrana birkez dokunmanız yeterlidir.

86- Wi-Fi şifresi paylaşma

Bir arkadaşınıza Wi-Fi şifresini paylaşarak ağa bağlanmasına izin verebilirsiniz. Bağlanan cihaz daha sonra yeniden bağlanmak istediğinde bir bildirim alacaksınız.

87- iCloud’u aile ile paylaşma

Eğer 200GB ve üzeri iCloud planınız varsa, iCloud’unuzu aileniz ile paylaşabilirsiniz.

88- HEVC (H265) Desteği

iOS 11 ile birlikte videolarınızı HEVC (H265) dosya sistemi ile kaydedeceksiniz. Böylece videolarda kaliteden feragat etmeden yarı yarıya daha küçük dosya boyutunda kaydedebileceksiniz.

89- iCloud Dosya Paylaşımı

Artık iCloud üzerinden dosya paylaşımı yapabilirsiniz.

90- Dahili QR Kod

Artık Apple’ın kendi kamera uygulaması QR kod tarama desteğine sahip.

91- Zaman Sayacı

Zaman sayacında artık saniye seçeneği bulunuyor.

92- HEIF, JPEG’in yerini alıyor

HEVC (H265)’de olduğu gibi HEIF’de fotoğrafların dosya boyutunu küçültmek için JPEG’in yerini alıyor.

93- Otomatik Zip’e Çevirme

Dosyalar uygulamasından Posta uygulamasına bir klasör sürüklediğinizde otomatik olarak Zip’e çevirip postanıza ekleyecektir.

94- Safari için Kimlik Doğrulama API’si

Safari artık uygulama ve web sitelerinde daha verimli otomatik doldurma gerçekleştirebilmek için yeni bir kimlik doğrulama API’sıne sahip.

95- Sağlık Bilgileri Senkronizasyonu

Sağlık verileriniz iCloud üzerinden tüm iOS cihazlarınız ile senkronize edilir.