Apple'ın CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yaşanan Charlottesville'deki olaylarını çalışanlarına gönderdiği bir maille kınadı.

Geçtiğimiz hafta sonu Amerika'nın Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde, beyaz üstünlüğünü savunan ırkçılara karşı protestolar düzenlenmişti. Ancak bu protestolar 20 yaşında genç ve ırkçı olduğu bildirilen bir saldırganın, arabasını protestocuların üzerine sürerek saldırmasıyla gölgelenmişti. Bir kişinin ölümüne ve 19 kişinin yaralanmasına yol açan saldırı, hafta başından beri Amerika'nın gündeminde kalmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'dan(yine eleştiriler alan bir açıklamayla da olsa) ülkenin bir çok yetkilisi, politikacısı ve hatta sanatçısına kadar tepki gösterenlerin sayısı gün geçtikçe çığ gibi artan olay hakkında Apple Inc. CEO'su Tim Cook da tepkisini gösterdi. Tim Cook'un olayı kınadığı mektubu, maille tüm şirket çalışanlarına gönderdiği belirtiliyor. Olayı sert bir dille kınayan Cook, Google'da yaşanan mektup krizinin merkezindeki cinsiyet ayrımcılığına da gönderme yaparak, bu tip ayrımcılık kökenli şiddet olaylarının temelinin nefret olduğunu belirtti.

Apple'ın ırkçılığa karşı olan organizasyonlara, 2 milyon dolara yakın bağış yapacağı söyleniyor. İleride çalışanları arasında da bir tür bağış kampanyası başlatılacağı belirtilen şirketin ayrıca iTunes'a Apple'ın seçtiği organizasyonlara bağış yapma seçeneğinin de getirileceği beliritiliyor. Dün sabah saatlerinde ulaşan bilgilere göre Apple, neo nazi ürünleri satan satış sitelerinden Apple Pay desteğini çekeceğini açıklamıştı. Irkçılığa karşı şirket olarak büyük yaptırımlar getiren şirketin CEO'su Tim Cook'un yazdığı mektubun ise tamamı şöyle:

"Takım;

Bir çoğunuz gibi benim de değer ve inançlarımın temeli eşitlik üzerine kurulu. Geçtiğimiz birkaç günde yaşanan olaylar beni çok üzdü ve Apple'ın içerisinden de bir çok kişinin de olaya üzüldüğünü, sinirlendiğini ve kafa karışıklığı yaşadığını gördüm.

Charlottesville'de yaşanan şeyin ülkemizde yeri olmamalı. Nefret bir kanserdir ve eğer kontrol etmezseniz yolundaki her şeyi yıkar. Tarih bunu bu sefer ve daha önceki seferler olmak üzere, Birleşik Devletlere ve başka ülkelere de öğretti.

Ülkemizdeki bu nefret ve bağnazlığa izin vermemeliyiz, şahit olmamalıyız ve bu konuda açık olmalıyız. Bunun sağ ve solla ya da muhafazakar ve liberalle alakası yok. Bunun insanın terbiyesi ve ahlakıyla alakası var. Beyaz üstünlüğünü savunan naziler ile, karşıt grubun arasında denklik olduğunu düşünmüyorum ve bu konuda Amerikan Başkanı'na ve böyle olduğunu düşünen diğer insanlara katılmıyorum. İki görüşü denk saymak, Amerikalılar olarak ideallerimize ters düşer.

Politik görüşlere karşın, hepimizin eşit olduğu görüşünde yan yana durmamız gerekiyor. Şirket olarak, davranışlarımız olarak, yaptığımız ürünler ve çıkarttığımız ses her zaman herkese eşit davranılması ve saygı duyulması gerektiğini ifade etmiştir.

Apple'ın bu konuda örnek olduğunu ve hep böyle devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz her zaman mağazalarımıza her tür yaşamdan ve dünyanın her tarafından insanı mağazalarımıza kabul ederek, ürünlerimizin herkese özel olduğunu gösterdik. İnsanları ürünlerimiz hakkında yorum yapmak ve eleştirmeleri adına hep cesaretlendirdik.

Charlottesville'deki olaylara nazaran, bir adım öne çıkacağız ve kendisine ülkemizden nefreti silmeye adamış organizasyonlara yardım edeceğiz. Apple, Southern Poverty Law Center (Güney Yoksulları Hukuk Merkezi) ve Anti-Defamation League(Hakarete Karşılar Ligi) organizasyonları için 1'er milyon dolar katkı yapacak. Ayrıca bugünden Eylül ayının 30'una kadar, bunlar ve diğer bu tip organizasyonlar için her ikisi birine yardım edecek şekilde çalışanlarımızdan bağışlar toplayacağız.

İlerleyen günlerde de iTunes kullanıcılara, bizim Southern Poverty Law Center'a yardım etmemize destek olmaları için, destek olmalarını sağlayacak bir sistem sunacak.

Dr. Martin Luther King, "Hayatlarımız önemli olaylar karşısında sustuğumuzda sonlanır" demiştir. Bu yüzden biz de konuşmaya devam edeceğiz. Bu günler karanlık günler, ancak ben ilerideki aydınlık günler için iyimser kalacağım. Apple iyiye doğru bir değişim için rol oynayabilir ve oynayacakta.

Sevgilerimle

Cook."