Tim Cook'un Cebinde Taşıdığı 'Şey' iPhone 8 mi?

Apple CEO'u Tim Cook'un dün bir üreticiyi ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta en çok dikkat çeken şey, cebinde taşıdığı -büyük ihtimalle- iPhone 8 oldu. Görünüşe göre Cook, iPhone 8'in kullanıcılara sunulmaya hazır olup olmadığını test etmeye başlamış.

Apple CEO’su Tim Cook, dün Ohio/Cincinnati’deki bir iPhone üreticisini ziyarete gitti. Cook’un ziyareti gayet başarılı geçti ve ziyaret sonuna ekip için bir teşekkür tweet’i attı. Bu çok ince bir hareketti fakat Tim Cook’un tweet’inde dikkat çeken başka bir şey daha vardı.

Tim Cook’un sağ cebinde mevcut iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinden farklı tasarımda bir cihaz duruyordu. Cook, muhtemelen iPhone 8'in kullanıcı deneyimini incelemek için yanında bir iPhone 8 taşımaya başlamış.

Bu cihaz bir iPhone 8 mi yoksa Apple yeni bir ürün üzerinde mi çalışıyor bunu yakın zaman içerisinde öğreneceğiz.