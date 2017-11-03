Tim Cook'tan iPhone X Satın Almanız İçin Yapılacaklar

Apple'ın CEO'su Tim Cook, bir iPhone X satın almak için nasıl bir ödeme planı çıkarabileceğinizi açıkladı. Bu sistemin ülkemizde işe yarayacağını sanmıyorum.

iPhone X, Apple’ın şimdiye kadar sattığı en pahalı telefon olarak tarihe geçti. 1000 dolardan başlamak üzere daha yüksek rakamlara da ulaşan bu cihazlar şirkete çok yüksek karlar getirecek gibi duruyor. Bu fiyatlara tepki gösteren pek çok müşteri var. Telefonu almak istemesine rağmen fiyatların inanılmaz yüksek olması, özellikle bizim ülkemiz gibi alım gücünün zayıf olduğu ülkelerde çok daha zor oluyor.

Apple’ın CEO’su Tim Cook’a göre ise başarılı bir ödeme planı ile bu telefonu satın alabiliriz. Bu açıklamanın ülkemizi kapsadığını pek sanmıyorum, çünkü 6.100 TL’ye satılan bir telefonu hangi ödeme planı ile satın alabiliriz ki?

Tim Cook, yeni bir iPhone X sahibi olabilmek için her gün “daha az kahve” içerek buradan arttırdığınız parayı aylık ödemelere yatırabileceğinizi söylüyor.

Cook bu konuda gerçekten haklı. Amerika’da bir iPhone X satın aldığınızda ayda 56 dolara telefona ulaşabiliyorsunuz. Bu ödeme planıyla günde yaklaşık 2 dolar kenara ayırarak uzun vadede iPhone X sahibi olabiliyorsunuz. Tim Cook’un planına göre, sabahları ödenen 5 dolarlık kahvaltı yerine, önümüzdeki sene çıkacak yeni iPhone’u bile satın alabilirsiniz. Eğer kahvenizi latte gibi özel bir şekilde seviyorsanız, buradan ayırdığınız paralarla iPhone X’unuzun yanına Apple Watch gibi bir sürü donanım bile ekleyebilirsiniz. Hızlı şarjlar, kablosuz şarjlar ve çok daha fazlası.

Apple, önümüzdeki üç ay içerisinde tarihinin en karlı dönemini geçirmeyi hedefliyor. 87 milyar dolarlık gelir elde edeceği tahmin edilen şirketin bu parayı iPhone X önderliğinde kazanacağı düşünülüyor.

Belki yurt dışında 1000 dolar ödemek çok zor bir şey değil, ancak bizim ülkemizde 6.100 TL ödemek kolay değil. Her sabah, iki poğaça bir kahve satın alan bir çalışanın 5 TL ödediğini varsayarsak, iPhone X satın almak için 3.5 yıl boyunca kahvaltı yapmaması gerekiyor, buna pazartesi günleri de dahil.

Peki, siz iPhone X’u satın almak ister miydiniz? Bu telefonu bu kadar cezbedici kılan şey nedir? Yorumlarınızı bekliyorum.