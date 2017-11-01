Apple'ın CEO'su Tim Cook ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir görüşme yaptı.

Reuters’ın haberine göre, Apple’ın CEO'su Tim Cook ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Bu birliktelik, Pekin'in Tsinghua Üniversitesi'ndeki işletme okulununun danışmanlarının yıllık toplantısının bir parçasıydı.

Haberde, bugün gerçekleşen toplantıya Facebook'un CEO’su Mark Zuckerberg'in de katıldığı bilgisi var. Cook ve Zuckerberg, Tsinghua Ekonomi ve Yönetim Okulu'nun danışmanlık kurulunda görev yapıyor.

Apple’ın sözcüsü, toplantı hakkında "Tim'in programını veya toplantılarını yorumlayamadığını" söyleyerek açıklamada bulunmazken, Zuckerberg, Facebook'ta yıllık toplantı için Pekin'e gittiğini paylaştı ve "Her yıl yaptığımız bu gezi, Çin'deki inovasyon ve girişimciliğin gidişatına ayak uydurmanın harika bir yolu” dedi.

Tim Cook tarafında ise toplantı, Apple için kritik bir zamana denk gelmişti. Şirket, iPhone 8'in ülkede bulunmasına karşın iPhone X'i piyasaya sürmeye hazırlanıyordu ve toplantıda iki madde üzerinde duruluyordu. Birincisi, iPhone satışlarının büyük ölçüde iPhone 8'in piyasaya sürülmesinden sonra bu çeyrekte yüzde 40 arttığıydı. Diğeri ise Çinli perakendeciler, bu büyümeyi özellikle iPhone X’in piyasaya sürülmesiyle birlikte iPhone 8'e gelecek erken indirimlerle devam ettirmek istiyor olmalarıydı.

Apple, Çin Hükümetine onay vermesi nedeniyle ateş altında

İki ABD senatörü Apple’ın, Çin Hükümetinin talebi üzerine VPN uygulamalarını App Store'dan kaldırma kararı sebebiyle 17 Ekim’de açık mektup göndermiş, “ifade özgürlüğüne ve internette gizliliğine önem verenlerin tercih ettiği VPN'i, kullanmalarını engellemenin yanlış olduğunu” belirtmişti. Cook ise cevabında “Apple açısından en iyi ve doğru kararın hükumet taleplerine uymak” olduğununun altını çizmişti.