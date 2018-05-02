Apple, günümüzün en yüksek değere sahip firması olarak akıllı telefon ve tabletlerde trendlerin bir kısmını belirliyor. Firmanın yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı sayış raporları, geçtiğimiz yıldan daha başarılı bir iş çıkarttığını kanıtladı. İnsanlar, gün geçtikçe daha fazla iPhone X satın almaya başladılar. Tim Cook da imalı açıklamalarda bulundu.

Eylül 2017’de tanıtılıp Kasım 2017’de piyasaya sürülen iPhone X, Apple’ın internet mağazasında 6.099 TL etiketiyle satışa sunuluyor. Eğer 256 GB hafızaya sahip olmak isterseniz fiyat 6.899 TL’ye yükseliyor. Açıklandığı ilk günden bu yana dünyanın her yerinden tepki çeken bu fiyat politikası, Apple’ın satışlarını olumsuz olarak etkileyen en büyük nedenlerden birisiydi. Zamanla tepkiler azaldı, Apple hayranlarının gönlü katlandı. Son raporlara göre firmanın satış rakamları 3 aydır yükselişe geçti.

Diğer modeller iPhone 8, 7, 6S ve SE Apple’ın hala aktif olarak üretip sattığı cihazlar arasında bulunuyorlar. Bu cihazlar da en az iPhone X kadar popülerler. Artan satış rakamlarından memnun olan CEO Tim Cook ihtiyaçların karşılanması adına yeni iPhone modelleri sunmaya devam edeceklerini söyledi. Bu sözlerden hareketle, firmanın yeni tasarımlar üzerinde çalıştığını anlayabiliyoruz.

Apple, önceki yılın ilk üç ayında 50.7 milyon, 2018’in ilk üç ayında ise 52.2 milyon akıllı telefon sattı. Bir yükseliş söz konusuydu ve aynı durum iPad cephesine de yansıdı. Önceki yıl 9.1 milyon satan iPadler, bu yıl aynı çeyrekte 13.1 milyona ulaştılar. Bunda da ekonomik iPad’in piyasaya sürülmesinin etkisi var.

Apple’ın satış oranları iPhone ve iPad başta olmak üzere Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV, HomePod gibi yan ürünlerine de yansıdı. Bu ürünlerin satışlarının artması ve kar oranlarının düşmesinin en büyük nedeni, üretimin de artmasıydı.

Apple giyilebilir cihazların memnun edici bir taleple karşılandığının da altını çiziyor. Bu yönde açıklamalarda bulun Tim Cook, yeni giyilebilir cihazların da geleceğini ima ediyor. Apple’ın gidişatından ve Cook’un tavrından hareketle, yeni iPhone tasarımları ve yeni giyilebilir cihazlar görme ihtimalimiz de artıyor.