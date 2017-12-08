Time, 2017 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı

Time yazarlarından Stephanie Zacharek, bu yılın en iyi filmlerini açıkladı. Listede Ceyda Torun’un Kedi belgeseli de yer alıyor.

Bu yıl Oscar adaylığı alacağını tahmin etsek de bunu başaramayan, fakat küresel çapta eleştirmenler tarafından yüksek not alan Ceyda Torun’un Kedi belgeseli, Time’a göre yılın en iyi 10 filminden biri.

9 Haziran 2017’de gösterime giren ve yüksek izlenme sayılarına erişmese de çok beğenilen Kedi, Time’a göre bu yıl en iyilerin arasına girecek kadar başarılı. Listedeki 10 film arasından kendisine 5. sırada yer bulan Kedi, uluslararası alanda ismini duyurmaya devam ediyor.

Listenin ilk sırasında yönetmenliğini Steven Spielberg’ün yaptığı The Post filmi yer alıyor. Dunkirk ve Get Out gibi bu yılın çokça ses getiren filmlerin de yer aldığı listenin tamamını aşağıda görebilirsiniz.