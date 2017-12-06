Time Dergisi, Büyük Bir Sürprizle Yılın Kişisini Seçti

Dünyanın en köklü dergilerinden olan Time, Yılın Kişisi'nin “Sessizliği Bozanlar” olduğunu duyurdu.

Time dergisinin her sene yayınladığı “Yılın Kişisi” ödülü bu sene de sahibini buldu. Geçen sene bu ödülü kazanarak Time dergisinde kapak olan Trump’ın ardından 2017’nin en iddialı kişisinin de Trump veya Kim Jong-Un olacağı düşünülüyordu. Yalnız bu iki isim yerine beklenmedik bir grup seçildi. Normalde herkesin beklediği “Yılın Kişisi” yerine “Yılın Kişilerini” seçmeyi tercih eden Time dergisi, bu ödülü cinsel istismar meselelerini gündeme getiren “Sessizliği Bozanlar” topluluğu oldu.

#MeToo etiketiyle sosyal medyada çok büyük bir akım başlatan Sessizliği Bozanlar grubu, Time dergisini de bir hayli etkilemiş gibi duruyor. Time Yazı İşleri Müdürü Edwar Felsenthal yaptığı açıklamada, “Bu akım, on yıllardan beri gördüğümüz en hızlı gelişen sosyal değişim. Kendilerini öne atıp hikayelerini anlatan yüzlerce insanın bireysel eylemleriyle başladı” dedi.

Time dergisinin her sene olduğu gibi birbirinden iddialı adayları bulunuyordu. Bu adaylar arasında restleşmeleri ile neredeyse bir nükleer savaş başlatacak Amerika lideri Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gibi büyük devlet adamları da vardı.

Time dergisinin açıklamasına göre ilk 5 şu şekilde:

Sessizliği Bozanlar (Cinsel İstismar meselelerini gündeme getiren topluluk) Donald Trump (ABD Başkanı) Şi Cinping (Çin Devlet Başkanı) Robert Mueller(Rusya’nın ABD seçimlerinde parmağı olup olmadığını araştıran savcı) Kim Jong-un(Kuzey Kore Başkanı)

2016 yılının sonuçlarında Trump birinci seçilirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Sırada yer almıştı.

Trump Bu Listeyi de Karaladı

Amerika’nın “değişik” başkanı Donald Trump, kısa süre önce Twitter hesabından, Time dergisinin “Yılın Kişisi” ödülünü bu sene de aldığını, ancak çekimlere gidecek zamanı olmadığı için kabul etmediğini belirtmişti. Elbette Time dergisi bu açıklamayı yalanladı. Yine de, Trump’un bu açıklamasından sonra “çamur at izi kalsın” deyimi işlemiş gibi görünüyor. Tüm dünyada bir aydınlanma adımının öncüsü olan Sessizliği Bozanlar topluluğunu tebrik ediyorum.