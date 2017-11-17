TIME Dergisi: iPhone X Yılın En İyi Buluşlarından Biri!

TIME dergisi, Apple'ın en radikal değişikliklerinden biri olarak tasarladığı iPhone X modelini bu yıl içinde tanıtılan en iyi 25 buluştan biri olarak gösterdi.

Apple’ın iPhone’ların onuncu yılına özel olarak tasarladığı ve piyasaya sürdüğü iPhone X, pek çok kullanıcı tarafından beğenilmiş, bazı kullanıcılar tarafından ise kusurlu bir tasarımı olan yetersiz bir cihaz olarak görülmüştü.

Beğenilse de beğenilmese de iPhone X, 2007 yılından bu yana tanıtılan tüm iPhone’lardan daha farklı ve üstün bir tasarım çizgisine sahip. Apple’ın iPhone X’da uyguladığı radikal değişiklikler, TIME dergisinin de gözünden kaçmadı.

TIME dergisi, ana ekran tuşu kaldırılarak çerçevesiz ekranlı bir tasarıma geçirilen ve parmak izi yerine Face ID biyometrik güvenlik teknolojisi kullanılan iPhone X’u 2017 yılının en iyi 25 buluşundan biri olarak gösterdi.

Apple’ın tasarım şefi olan Jony Ive, iPhone X’da ana ekran tuşunun kaldırılması ile ilgili olarak Apple’ın ‘geleceğe’ baktığını söyledi. Ana ekran tuşu bulunmayan ilk akıllı telefon iPhone X değil ama ne fark eder.

Apple’ın donanım mühendisliği bölümü başkan yardımcısı olan Dan Riccio ise iPhone X’un ilk günden bu yana yapmak istedikleri ‘şey’ olduğunu söyledi. Tüketicilerin iPhone X’a olan taleplerine bakılırsa herkesin istediği şeyin iPhone X olduğu söylenebilir.

iPhone X, TIME’ın ‘en iyi 25 buluş’ listesindeki ürünlerden sadece ilki. Listedeki diğer bazı ürünler ise Jibo robot, Halo Top düşük kalorili dondurma, kahveyi sıcak tutan Ember kupa, çok yönlü asansör, 3D baskı ile yapılmış Adidas ayakkabılar, Tesla Model 3, DJI Spark, Nintendo Switch ve stres çarkı.