Timsahla Selfie Çekilmek İsteyen Kadının Bacağını Timsah Kaptı

Fransa'da timsahla kendi fotoğrafını çekmek isteyen kadının bacağını timsah ısırdı.

Sosyal medyada ilginç fotoğraflarımızı paylaşmak artık neredeyse her birimiz için görev oldu. Birbirinden farklı kareler yakalamak için sabaha kadar uğraşıyor, bazen basit bir fotoğraf için çok keyifli bir anı kaçırıyor ya da hiç cesaret edemeyeceğimiz kadar tehlikeli bir işe kalkışıyoruz.

Bu durumu doğrulayan olaylardan biri de geçtiğimiz günlerde Tayland'ta yaşandı. Timsahla birlikte selfie çekilmek isteyen kadın hiç tereddüt etmeden timsahın görüneceği şekilde cihazını ayarlayarak selfie çekmeye çalıştı ancak ortaya güzel bir poz çıkmadı çünkü timsah aniden saldırarak selfie çekmeye çalışan kadının bacağını ısırdı.

Kadınla birlikte olanlar da neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bölgeye sağlık ekipleri yetişti ve kadına ilk müdahalede bulundu ardından kadın bölgeye yakın bir hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki kadının sağlık durumunun nasıl olduğu henüz bilinmiyor.

Bu durumdan anlamamız gereken tek bir şey var: Facebook'ta ya da Instagram'da herkesin sadece 3 saniye bakıp sonra unutacağı fotoğraflar için hayatımızı tehlikeye atmamalıyız. Yani, bunu da biz mi söyleyelim?