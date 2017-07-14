3 Yıldır Tinder'da Mesajlaşan Çift Hawaii'de Buluşacak!

3 yıllık süre içerisinde birbirlerine 2-3 ayda bir mesaj yazan genç çift, sonunda Tinder'ı pes ettirdi. Tinder, buluşmaları için ikiliyi Hawaii'ye götürüyor.

Ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder’da yaklaşık 3 yıldan beri konuşan ama bir türlü buluşma fırsatı bulamayan ikiliye bizzat Tinder el attı. ABD’de yaşayan 22 yaşındaki John Avsec ile 21 yaşındaki Michelle Arendas çifti, 2014 yılında Tinder’da birbirlerini bulurlar. İlk mesajı Avsec atar ve konuşma başlar. Avsec’in mesajından tam 2 ay sonra geri dönen Arendas, uzun süreli mesajların da kapısını aralar. 2-3 ayda bir birkaç cümle konuşa konuşa 3 yıllık bir dostluk kuran ikili, Avsec’in sosyal medyaya mesajlaşmaları atması üzerine trend olurlar.

Bu mesajları gören sayısız insan, Avsec ve Arendas için evlilik planları yapmaya başlarlar. İnternette hızlı bir şekilde ünlenen ikili bu süreçte yine buluşmaz. Üstelik ikisi de Ohio’daki Kent Eyalet Üniversitesi’nde okuyorlar. İyiden iyiye oyuna dönen bu duruma sonunda bizzat Tinder el attı.

Resmi Twitter hesabından “İlk randevunuzu gerçekleştirmek istediğiniz şehre karar vermek için 24 saatiniz var” diyerek şakayla karışık bir tweet atan Tinder, bir süre sonra Avsec’den mesaj aldı. Arendas ile konuşan Avsec, en sonunda Hawaii Maui’de karar kıldı. Şimdi Tinder, onları Hawai’ye götürerek ilk buluşmalarını sağlayacak.