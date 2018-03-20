Son Erkek Kuzey Beyaz Gergedanı Sudan, Hayatını Kaybetti!

Geçen sene Tinder’da taliplerini arayarak hem herkesi gülümseten hem de güzel bir mesaj veren kuzey beyaz gergedanı Sudan, yaşlılık sonucu hayatını kaybetti.

Dünya üzerinde nesli tükenme riski olan hayvanlar sırasında ilk sırada gelen gergedanlar, çok büyük yara aldı. Dünyada yaşayan son erkek kuzey beyaz gergedanı “Sudan”, yaşlılığın getirdiği hastalıklara daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.

Geçen yıl çöpçatanlık uygulaması Tinder’da taliplerini arayan Sudan, Kenya’daki Ol Pejeta Koruma bölgesinin en ünlü canlısıydı. Kuzey beyaz gergedanların son erkek temsilcisi olan Sudan, son günlerde ayağa kalkamıyordu. Kas ve kemik yapısının zarar gördüğünü belirten görevliler, derisinde de büyük yaraların ve arka sağ ayağında bir enfeksiyon oluştuğunu belirttiler. Hastalıklar karşısında çaresiz kalan erkek gergedanın daha fazla acı çekmesini istemeyen veteriner ekibi, Sudan’ı ötanazi yoluyla öldürdü.

Ol Pejeta Koruma Bölgesi’nin CEO’su Richard Vigne, “Sudan, kendi türünün mükemmel bir temsilcisiydi. O sadece gergedanların küresel çapta karşı karşıya olduğu kötü durumu değil, sürdürülmemesi gereken insan faaliyetleri nedeniyle soylarının tükenmesi ile karşı karşıya kalan binlerce diğer tür için de farkındalık yaratma amacıyla yapılan işlerdeki gösterdiği katkı ile hatırlanacak” dedi.

Dünyadaki Son Kuzey Beyaz Gergedanlar İki Dişi

Yıllardan beri süre gelen gergedan avından kurtulmayı başaran Sudan, bu alt türün kurtarılmasına katkı sağlayacak tek isimdi. Teoride Sudan ile birlikte kuzey beyaz gergedanların soyları tükendi, ancak Sudan’ın hala hayatta olan 27 yaşındaki kızı “Najin ile Najin’in dişi yavrusu “Fatu” yaşamlarını sürdürüyorlar. Sudan’ın ölümü başka erkek kalmadığı için kuzey beyaz gergedanlarının sonunu getirmiş olsa da, Sudan’dan toplanan genetik materyallerle gelecekte yeni kuzey beyaz gergedanların oluşturulması amaçlanıyor.

Bunlar haricinde, Sudan ölmeden önce alınan spermlerle Najin ve Fatu’nun yumurtalarıyla laboratuvar ortamında döllenme tekniklerinin kullanılması amaçlanıyor. Dişi gergedanlar ölmeden önce erkek ve dişi olmak üzere yeni kuzey beyaz gergedanlar çıkarmak isteyen görevliler, bunun için güney beyaz gergedanlarını taşıyıcı anne olarak kullanmayı amaçlıyor.

Afrika’da 20.000 Beyaz Gergedan Kaldı

Kuzey beyaz gergedanları, 1970 ve 80’li yıllarda dünyanın pek çok köşesinde bulunuyorlardı. Sudan, Uganda, Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde özgürce dolaşan bu gergedanlar, gergedan avcılığını yaygınlaşması ile birlikte soylarını kaybettiler.

Kuzey beyaz gergedanlarının yalnızca 2 temsilcisi kalmışken, toplamda da 20.000 kadar beyaz gergedan kaldı. Dünyanın en asil hayvanları arasında yer alan gergedanların soylarının tükenmemesi için yüzlerce bilim insanı çalışmalarını sürdürüyor.