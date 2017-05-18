Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da tanıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan kız, geleceği parlak olduğu gerekçesiyle ceza ertelemesi aldı.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Oxford Üniversitesi'nde eğitim gören 24 yaşındaki genç kız, günümüzün en popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder aracılığıyla erkek arkadaşını bıçakladığı nedeniyle mahkeme karşısına çıkarıldı.

İddialara göre tartıştığı sevgilisini ekmek bıçağıyla bıçaklayan ve ardından üzerine çeşitli nesneler fırlatan Lavinia Woodward makheme tarafından suçlu bulundu ancak suçlu bulunmasına rağmen hakim, Woodward'ın cezasını erteledi. Aynı zamanda madde bağımlısı olduğu iddia edilen bu genç kızın cezası için verilecek karar, Oxford Üniversitesi'nde kalp cerrahı olmak için eğitim gördüğü nedeniyle 'parlak bir geleceğe sahip olacağı' gerekçesine dayanarak 4 ay ertelendi.

Ayrıca Woodward'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada müvekkilinin zor bir hayat yaşadığı ve daha önceki sevgilisi tarafından da istismara uğradığı söylendi. Woodward'ın suçunu kabul etmesi ve pişmanlık duyması, görünüşe göre alacağı cezayı hafifletecek gibi. Mahkeme konuyla ilgili son sözü eylül ayında söyleyecek.