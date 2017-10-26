Eğer yeni bir arkadaş arıyorsanız ve de Tinder’dan beklediğiniz verimi elde edemiyorsanız, bir de bu 3 farklı uygulamaya göz atabilirsiniz.

İnternetin ve sosyal medyanın bizi adeta kendisine hapsetmesi, eskisi gibi gerçek ortamlarda kaynaşmamızın ve yeni arkadaşlar edinmemizin önüne geçmeye başladı. Bu sebeple de Tinder ve benzeri uygulamaları kullanarak arkadaş ya da sevgili edinmeye çalışıyoruz.

Bildiğiniz gibi Tinder, bu tür uygulamalardan en bilindik olanı. Gün içerisinde belirli sayıda ‘sağa kaydırmaya’ izin veren uygulama, bir zaman sonra sizden ücret talep ederek bunu sınırsız bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor. Bu durum hepimizin canını sıksa da artık alışmış durumdayız ve o ücreti ödemeden hayallerimizin peşinden koşmaya bir şekilde devam ediyoruz.

Eğer Tinder’dan aradığınızı hala bulamadıysanız, bir de bu üç uygulamaya şans vermenizi tavsiye ediyoruz. Badoo ve Happn’ı belki daha önce duymuş olabilirsiniz, fakat Fatch’i de beğeneceğinizi tahmin ediyoruz.

Fatch

Fatch, diğer uygulamalara nazaran farklı özellikleri deneyimlemenizi sağlıyor. Örneğin eşleşmeden mesaj gönderebilir, profilnizi kimlerin inceledeğinden haberdar olabilirsiniz.

Badoo

Badoo, dünya genelinde Tinder'la birlikte en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi olsa da ülkemizde Tinder'ın gölgesinde kalmış bir uygulama. Güvenliğe fazlasıyl önem veren Badoo, sahte profilleri göndereceğiniz bir uyarı mesajıyla değerlendirip iptal ediyor.

Happn

Happn ise konum tabanlı olan, herhangi bir yerde karşılaştığınız kişilere ait profilleri gösteren bir uygulama. Eğer beğendiğiniz kişi de sizi beğenirse bu bir 'crush' anlamına geliyor ve sohbet etmeye başlıyorsunuz.