Tinder Buluşması Sırasında Tuvalet Penceresine Sıkışan Kadın

Dünya gerçekten çok ilginç bir yer ve başınıza ne geleceği belli değilken, insanlar sizi hiç istemediğiniz şekilde tanıyabilirler. İngiltere’nin Bristol kentinde yaşanan bir olay tam da bunu özetler cinsten.

Amatör jimnastikçi ve Bristol Üniversitesi öğrencisi olan Liam Smith, Tinder uygulaması üzerinden birisi ile eşleşti ve buluştu. Her şey sıradan bir randevuda olması gerektiği gibi gidiyordu. Ancak gecenin sonunda Liam’ın ve kız arkadaşının yerinde olmak isteyen insan bulabileceğinizi düşünmüyoruz.

BBC’nin haberine göre olay, Bristol Üniversitesi öğrencilerinin sıklıkla takip ettiği bir blog üzerinde paylaşıldıktan sonra duyuldu. Evindeki kırık pencereyi tamir ettirmek için para biriktiren Liam, Tinder’dan eşleştiği kız arkadaşıyla güzel bir gezintinin ardından bilindik bir tavuk restoranında yemek yediklerini söyledi. Ardından bir şişe şarap eşliğinde film izlemek için Liam’ın evine geçen çift için her şey yolundaydı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde tuvalete giden kadın, panikli bir şekilde Liam’ın yanına döndü ve ona neler yaptığını anlattı. Ufak bir havalandırmaya açılan tuvalet penceresinin boşluğuna dışkısını yapan kadın, Liam’ı şaşkına çevirdi. Talihsiz genç ise bu hatanın temizlenmesi için tam açılmayan camı kırmak gerektiğini, aksi takdirde boşluğa çıkmanın imkansız olduğunu biliyordu.

Liam bir çekiçle pencereyi kırdı ve kadın hatasını düzeltmek için dışarıya çıktı. Ancak, havalandırmaya önce kafasını soktuğu için hareket alanı kalmadı ve boylu boyunca dar boşluğa sıkışarak bir zoru daha başardı.

Olayın ardından yapacak hiç birşeyi kalmayan Liam, rezalet durumu itfaiye ekiplerine bildirmek zorunda kaldı. Kadın sıkıştığı boşluktan zarar görmeden kurtarıldı ve Liam kırık bir pencere, insan iradesiyle dışkı yapılmış bir havalandırma sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak BBC’ye verdiği demeçte kız arkadaşının isminin açıklanmamasını isteyen Liam, onun çok güzel bir kadın olduğunu ve olayın ardından tekrar buluştuklarını dile getirdi.