Tinder Hesabınızı Sonsuza Dek Nasıl Silersiniz?

Eğer ki Tinder uygulaması aracılığı ile aradığınızı bulamadıysanız ve programın veri tabanında isminizin ve resminizin barınmasını istemiyorsanız, Tinder hesabınızı tamamen silebilirsiniz.

Farklı ruh halleriyle bir heves kurulan Tinder uygulaması, bir süre sonra istenmeyen bir hal alabiliyor. Eğer ki Tinder hesabınızı sonsuza dek silmek istiyorsanız, bunu yapmanız oldukça kolay. Dilerseniz resimlerle nasıl yapacağınıza bir göz atalım.

Tinder Hesabı Nasıl Silinir?

İlk yapmanız gereken, uygulamanın ana sayfasındaki 'Ayarlar' sekmesine tıklamak.

Açılan sayfanın en aşağısına giderek 'Hesabı Sil' butonuna tıklıyoruz.

Tinder, hesabınızı silmek yerine dondurmanızı önerecek. En aşağıdaki 'Hesabımı Sil' butonuna tıklıyoruz.

Bu sayfada herhangi bir seçeneği seçerek bir sonraki adıma geçiyoruz.

Son gelen sayfada, eğer ki geçmişinizi tamamen silmek istiyorsanız eşleşme geçmişinizi silecek yeri de işaretleyip hesabımızı siliyoruz. Hepsi bu kadar; artık Tinder'a tekrar dönmek isterseniz yeni bir hesap açmanız gerekecektir.