Tinder’in Gizli ‘Tinder Select’ Versiyonu Ortaya Çıktı!

Ünlüler ve bazı VIP üyelerin erişebildiği söylenen Tinder versiyonu, standart uygulamadan oldukça farklı ve daha kolay kullanım sunuyor.

Son birkaç aydır ortalıkta dönen söylentiler var. Tinder’ın sadece ünlüler, modeller ve milyarderler için tasarladığı özel bir versiyonunun olduğu ve bunun popüler arkadaşlık uygulamasının gizli bir versiyonu olup uygulama marketlerinde yer almadığı belirtiliyordu.

Öncelikle belirtelim ki uygulamanın özel sürümünü bulan kişiler de biz de sözde VIP gruplardan hiçbirine dahil değiliz. Söz konusu sızıntı ve görüntüler, Tinder’ın yazılım algoritması sayesinde gün yüzüne çıktı. Tinder’ın resmi kanalları ise, Tinder Select'in varlığını asla resmi olarak kabul etmedi. Tinder, bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra herhangi bir yorumda bulunmayı da kabul etmedi.

Tinder Select’e Nasıl Erişirsiniz?

Sınırlı sayıda kullanıcıların erişebildiği bir Tinder uygulaması olduğu ortaya çıkınca bunun sadece VIP hizmet verdiği düşünüldü, ama aslında öyle değil. Çünkü ortaya çıkan görüntülerde sadece tasarım bazında bir değişiklik olup, normal Tinder’ın benzeri bir dizi işlemle çalışıyor olması göze çarpıyor. Normalden farklı görünen bir Tinder ana sayfası ve birkaç renk değişikliğinin yanı sıra, Tinder Select üyesi biriyle karşılaştığınızda, fotoğrafların mavi bir çerçeve içine alınıp üzerine “Select”, yani seç butonunun yerleşmesi göze çarpıyor.

Bu sürümün aslında henüz ABD’de bile kullanıma sunulmayan beta sürümü olduğuna yönelik söylentiler var ve Tinder Select’in şu an ki profillerin çoğunun şirketin teknik departmanın da çalıştıkları ya da iletişim uzmanları oldukları söyleniyor.

Tinder Select'e şu an dışarıdan kullanıcı alınmıyor ve başvurmanın da bir yolu bulunmuyor. Bu ortama dahil olabilmek için ya Tinder’dan davet almanız ya da davet yetkisine sahip olan bir kullanıcı tarafından onay almanız gerekiyor.

Ayrıca şu an Tinder Select versiyonun geleceği oldukça bulanık durumda. Açık olarak stadart sürümden daha akıcı ve daha yüksek şans tanıyan bir sürüm olarak göze çarpıyor. Ancak şirket, reklam gelirlerini arttırmak için bu tarz limitsiz sürümleri piyasaya sürebilir.

Ana menü sayfasında, Tinder Select kullanıcısı olduğunuzu belirtmeniz için bir düğme var:

Tıklarsanız, Tinder Select'i kapatıp açabileceğiniz bir sayfaya erişiyorsunuz:

Arama sayfasında gözüken S butonu sadece Select sürümünü kullanan kullanıcıları listelemenizi sağlıyor:

Eşleşme ekranında da S harfi yer alıyor ve bundan başka detaya henüz ulaşılabilmiş değil:





