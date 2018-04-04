Popüler arkadaşlık uygulaması olan Tinder, yeni bir video özelliğini test etmeye başladı. 2 saniyelik döngüye sahip olacak olan videoların, kullanıcılar tarafından ilgi ile karşılanması umuluyor.

Son zamanların en yaygın olarak kullanılan uygulaması Tinder, yeni bir özellik kazanıyor. Profilinize video eklemenize imkân veren uygulama ile 2 saniyelik döngü içerisinde, videonuz tekrarlanabilecek. Özellik şu an için Kanada ve İsveç’teki iOS kullanan Tinder kullanıcıları üzerinde test ediliyor. Belirli bölgede aktif edilen uygulamanın ne zaman küreselleşeceği hakkında ise hiçbir bilgiye yer verilmiyor.

Peki özellik temel olarak nasıl çalışır? Yeni özellik kapsamında, profil bölümündeki ‘medya ekle’ düğmesine bastıktan sonra, galerinizden bir video yükleyebilir ve bu videoyu Tinder uygulaması üzerinde 2 saniyelik olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Döngü halinde izlenebilecek olan videonuzu daha sonra profilinize ekleyebilirsiniz.

Tinder bu şekilde profilinize, dokuz adede kadar profil fotoğrafı veya döngü ekleyebilmenize olanak tanıyor. Bu bağlam şirket, 2016 yılında ana profil resminizi otomatik olarak değiştiren ‘akıllı fotoğraf’ özelliğini de kullanıcılarına sunmuştu.

Tinder’ın bu girişiminin, fotoğraf ve videoları seven kullanıcılarını daha fazla tatmin edeceği düşünülüyor. Son zamanlarda artan GIF doyumsuzluğu da, bu noktada Tinder için oldukça iyi bir seçenek oldu. Görünüşe bakılırsa Tinder, statik fotoğrafların ötesine geçme konusunda iddialı görünüyor. Peki siz özelliği nasıl buldunuz? Sizce Tinder uygulamasında, daha farklı olarak nasıl özelliklere yer verebilir?