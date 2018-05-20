Tinder, son dönemde kendisine karşı açılan pek çok dava ile uğraşıyordu ve tam da bu dönemde kullanım şartlarında yapılan değişikliklerle, kullanıcıların dava açması zorlaştırıldı.

Tinder, geçtiğimiz günlerde kullanım koşullarına dair büyük bir değişikliğe gitti. Kullanıcıların hukuksal haklarına dair büyük bir kısıtlama getiren bu yenilik, kullanıcıların herhangi bir sınıf davasına katılmasını engelliyor. Yeni eğer Tinder'la ilgili hukuksal bir probleminiz varsa ve bunu daha önce açılmış sınıf davaları ile çözmek isterseniz, bunu yapamayacaksınız.

Kullanıcı haklarının gözetilmesinde oldukça önemli bir yeri olan ve sıkça karşılaşılan sınıf davaları, temelde bir kişinin yalnızca kendi adına değil benzer sorunları yaşayan kişiler adına da açtığı davalar olarak tanımlanabilir ve sorunu yaşayan tüm bireyleri ilgilendirir.

Ancak Tinder, devam eden pek çok davası bulunurken bu konuda bir değişikliğe giderek hukuki mücadele yolunda büyük bir engel oluşturdu. Üstelik bu değişiklikler, değişikliğin yapıldığı tarihten önceki davaları da etkileyecek. Tabii ki bu değişikliklerden kendinizi muaf tutma seçeneğiniz de var ancak çok da basit bir süreç değil.

Geriye dönük davalarda bu yenilikten muaf tutulabilmek için 7 Haziran tarihine kadar tinderoptout@match.com adresine, tam adınız, ikamet adresiniz, e-postanız, Tinder hesabınızla ilişkili telefon numarası ve “Tahkim Anlaşmasının Geriye Dönük Uygulaması”nı iptal ettiğinizi belirten bir e-posta göndermelisiniz.