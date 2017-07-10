Dünyanın en popüler çöpçatanlık uygulaması olan Tinder’ı inceleyen bilim insanları, 900 kullanıcının tercih ettikleri profil fotoğrafları hakkında bazı tespitlerde bulundular.

Yapılan araştırmalar sonucu erkek ve kadınların bazı özçekim stillerine daha fazla ağırlık verdikleri saptandı.

Buna göre erkeklerin %40’ı, profil fotoğrafı için aşağıdan çekilen özçekimleri tercih ediyor. Kadınlarda ise bu oran %16’da kaldı. Kadınlar ise %25 oranla en çok yukarıdan çekilmiş özçekimleri kullanmayı tercih ediyorlar.

900 kullanıcıyla daha sonra birebir görüşme yapan araştırmacılar, fotoğrafların neden bu stillerde çekilmiş olduğu hakkında da bazı bilgilere ulaştılar. Buna göre erkeklerin yukarıdan fotoğraf çekmesinin sebebi, kendilerini olduklarından daha uzun göstermek istiyor olmaları. Kadınlardan gelen cevap ise ağırlıklı olarak daha ince görünmek istemeleri yönünde.

Psikolojiyle ilgili çalışmalar yapan Dr. Jane McCartney’e göre erkeklerin kendilerini uzun gösterecek şekilde fotoğraf kullanmalarının sebebi, kadınların uzun erkekleri daha çekici bulduklarını düşünüyor olmaları.

Eğer hala edinmediyseniz, Tinder'ın Android ve iOS için indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.