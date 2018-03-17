Tinder Rakibi Bumble'a Dava Açmaya Hazırlanıyor

Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, paten haklarının ihlali ve fikri mülkiyetin kötüye kullanılması iddiasıyla rakibi Bumble'a dava açmaya hazırlanıyor.

En çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından birisi olan ve ülkemizde de oldukça fazla kullanılan Tinder, Bumble'ın kendi tasarım unsurlarını da kapsayan bir takım özelliklerini kopyaladığını iddia etti. Bununla birlikte Tinder tarafından açılan davada, tasarım unsurlarını kopyaladıkları gerekçesiyle Chris Gulczynski ve Sarah Mick'i desuçlanıyor. “Bumble ise kurucularının, gizlilik sözleşmelerinin ihlali sırasında Tinder'da gizli olarak öğrendiği ve geliştirdiği en az iki özelliği sundu.”

Bu durum biraz karmaşık gelse de Bumble'ın aynı zamanda Tinder'da da kurucu olarak görev alan CEO Whitney Wolfe tarafından kuruldu. Wolfe, Tinder'a yönelik olarak taciz iddialarında bulunmuştu. Ancak yapılan açıklamalar iki taraf arasında kızışmayı artırsa da Tinder'ın sahibi Match Group'un Bumble'ı alma isteğini köreltmiş değil. Öte yandan bu davanın tarafların anlaşmada elini güçlendirmek için kullanabileceği bir taktik olabilir.

Match Group tarafından yapılan dava açıklamasında " İşimizi tanımlayan fikri mülkiyet ve özel verileri korumayı taahhüt ediyoruz" ifadeleri yer alıyor. Bununla birlikte iki uygulama da birbirine oldukça benzerlik gösteriyor da diyebiliriz. Ancak Tinder'ın bu alanda Bumble'a göre tanınan bir uyguluma olduğunu da söylemek gerekiyor.