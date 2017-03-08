Tinder'da yalnızca güzel kızların ve zenginlerin girebildiği Tinder Select keşfedildi. Adamlar bizden gizli harem kurmuş.

Son yıllarda arkadaşlık uygulamaları popülerleşiyor. Bunlar arasından sıyrılan uygulamalardan birisi de Tinder. İnsanlarla tanışıp onlarla iletişim kurabileceğiniz uygulamalardan birisi olan Tinder, ülkemizde de popüler olarak kullanılıyor. Ancak, Tinder ile ilgili bilinmeyen bir şey ortaya çıktı. Yalnızca güzeller ve zengin kişiler için Tinder’ın özel bir sürümü varmış. Tinder Select isimli sürüm, ufak ufak büyüyor. İçerisine girmek çok kolay değil; Tinder Select’e girmek için güzel ve zengin olmalısınız. Aslında diğer Tinder’dan farklı ilerlemiyor. Seçilen kişiler istedikleri gibi açıp kapayabilecekleri farklı bir Tinder katmanına ulaşıyorlar.

Tinder Select’in mevcut kullanıcı havuzunda CEO’lar, süper modeller, ultra çekici insanlar veya paranın kitabını yazmış zengin insanlar yer alıyor. Bizim gibi normal insanları almadıkları, bir nevi Vip Tinder gibi bir alan. Tinder Select’e girmenin yolları da bir hayli sınırlı. Ya Tinder’dan davet alacaksınız ya da Tinder Select kullanan birisi size davet yollayacak. Ancak belirtmeliyiz ki herkesin bir davet hakkı var. Zaten fazla olsa da bize sıranın geleceğini sanmıyorum.

Ayrıca Tinder Select, Tinder’ın tasarımından renk olarak da ayrılıyor. TechCrunch ekibi tarafından edinilen bilgilere göre Tinder Select’in normal Tinder’dan ziyade mavi bir teması bulunuyor. Yaklaşık 6 aydır devam ettiği söylenen Tinder Select, Tinder’ın gerçek yüzünü gösteriyor. Her yerde kayırılan bir kesim insanın böyle bir uygulamada kayırılmayacağını düşünmek saçma olurdu zaten.

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