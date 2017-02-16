Tinder, Snapchat Benzeri Video Odaklı Sosyal Ağ Wheel'i Satın Aldı

Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder, hızlı ve basit video hikayeleri paylaşmanızı sağlayan Wheel uygulamasını bünyesine kattı.

Günümüzde sorduğunuz hiçkimsenin kullanmadığı ancak ne hikmetse en çok kullanılan çöpçatanlık uygulaması Tinder, gençlere yönelik yatırımlar yaparak sadece Tinder uygulamasıyla değil farklı uygulamalarla da gençlerin telefonunda olmak istiyor.

Bununla ilgili önemli bir yatırım yapan Tinder, Snapchat benzeri bir akışa sahip olan ancak sadece video içeriklerinin paylaşılabildiği, basit arayüz özelliklerine sahip Wheel uygulamasını satın aldı. Şimdilik iOS platformunda bulunan Wheel uygulaması "video hikayeler" temellerine dayanıyor ve eğlenceli düzenleme özellikleriyle tamamen eğlence amaçlı içeriklerin paylaşılmasını sağlıyor.

Ancak bu noktada daha da ilgi çeken nokta ise Wheel isimli bu uygulama milyonlarca dolar yatırım almasına rağmen bir türlü başarılı olamadı. Yine de Tinder uygulamanın potansiyeline güveniyor ve kendi kitlesiyle birlikte uygulamayı popüler hale getirebileceğine inanıyor.

Bakalım Tinder beklediği gibi olumlu geri dönüşler alarak gençlerin cep telefonunda tahtını kurabilecek mi?