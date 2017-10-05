Tinder'dan Tacizleri 'Engelleyecek' Yeni Özellik: Tepkiler!

Hızla büyümeye devam randevulaşma uygulaması Tinder, saldırgan ve rahatsız edici kullanıcıları oldukça ilginç bir yöntemle dışlayacak. “Tepkiler” sayesinde kullanıcılar alkış, göz devirme ya da içecek bardağını yere atma gibi ifadeler kullanacaklar.

Tinder gibi uygulamalar, kadınların yabancılar tarafından fiziksel olarak rahatsız edilmedikleri, fakat gene de saldırılardan kaçamadıkları yerlerdir. Taciz mesajlarını belgelemek ve bunları Tinder’a iletip söz konusu saldırgan kullanıcılar engelletmek de vakit alan bir seçenek. İşte bu durumu fark eden Tinder, yeni “Tepkiler” özelliği ile mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Hiç şüphe yok ki birbirinden zararlı insanın bulunduğu platform için kolay bir bildirim yöntemi olan Tepkiler, hoş karşılanacaktır. Nitekim Tinder, bu özelliğin tacizleri engelleyeceğini söyleyerek yayınlamaya başladı. İşte bu noktada büyük bir çelişki var; çünkü tacize yeltenecek kadar saldırganların iki ifade veya emojiyle alışkanlıklarını değiştirmeleri zor olur.

Bir nebze de olsa, kötü niyetli kullanıcıların bu özellik sayesinde utanıp sıkılmaları mümkün ama kökten bir çözüm gibi pazarlamak da büyük hata. Tinder’ın bu özelliği yalnızca kadın üyeler tarafından kullanılabiliyor.

Ne olursa olsun kendine has bir pazar yaratıp lider olan Tinder’ın söz konusu taciz girişimlerini ve sakıncalı kullanıcıları platformdan kaldırması gerekiyor.

Sizce Tinder'ın bu özelliği kötü niyetli insanları platformdan uzaklaştırır mı?